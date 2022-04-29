Помощь в Украине во время войны: кто посвятил себя нуждающимся во Львове

"Волонтерство – это уже на всю жизнь" — Благотворительный фонд "Там, де живе надія"

Елизавета: Всем привет. Сегодня в рамках нашего спецпроекта "Гуманитарная страна" мы поговорим с общественным деятелем, волонтером, главой благотворительного фонда "Там, де живе надія" Сергеем Канюкой.

Помощь ГО "Принцип свідомості" - фото: ГО "Принцип свідомості"

Сергей Канюка: Добрый день. Слава Украине! Всех приветствую со Львова.

Елизавета: Героям слава! Спасибо, Сергей, что присоединились к нам. Расскажите о благотворительном фонде. Как давно он основан и чья была идея?

Сергей Канюка: Благотворительный фонд основан еще в 2018 году. Главным направлением его деятельности было оказание помощи социально незащищенным слоям населения. Весь этот период продолжался проект "Помоги ближнему, накорми голодного", где каждую пятницу мы кормили пожилых людей, бездомных, малообеспеченных. Также мы посещали дома престарелых, приюты, помогали многодетным мамам.

Идея возникла у моих друзей. Ранее главой фонда был Владимир Брездун, который, к сожалению, уже усопший. Мы приняли решение протоколом, чтобы я стал председателем.





Во время войны мы перепрофилировали свою работу, поняли, что можем быть полезны в тылу, и взяли на себя ответственность помогать Вооруженным силам, добровольческим батальонам и людям, приехавшим из других городов во Львов.

Каждый день в режиме нон-стоп наша команда отправляет гуманитарную помощь в разные города Украины. Я лично езжу в эти города, чтобы понять, какая там ситуация, контактирую с организациями, людьми, которые там помогают.

Елизавета: Сколько человек насчитывает ваша команда и присоединяются ли небезразличные во время войны ?

Сергей Канюка: Да, конечно. Вообще нас было где-то 20-30 человек, которые находили время, возможность участвовать в тех или иных проектах. Но во время войны очень много людей, знакомых обратились, чтобы их привлекли. Работы нет, а они хотят быть полезными, а в армию, например, не берут. Кто выгружает, кто готовит, упаковывает, ищет, развозит ... У каждого свое направление. И сегодня эта команда составляет около 60 человек. На сегодняшний день уже намного легче, поскольку уже есть структура, понимание.

К нам многие организации обращаются из других городов. Происходит это следующим образом: нам посылают письмо-просьбу. Мы смотрим, что по списку у нас есть, у нас есть спонсоры, коллеги за рубежом... И тогда мы целенаправленно перенаправляем помощь тем организациям, которые направляют ее по нуждам.





Кстати, сейчас во Львове очень много людей, живущих и в школах, и в садах, и в других местах. Мы снабжаем их одеждой, продуктами, памперсами, детским питанием.

Елизавета: Как вы распределяете ресурсы? Какие сейчас категории граждан для вас в приоритете или регионы?

Сергей Канюка: В приоритете – военные, дети и люди, приехавшие из других городов. Всё происходит по факту. Например, уволили Бучу, Гостомель. Мы понимаем, что там сейчас гуманитарный кризис. Мы упаковываем 7 бусов с помощью, выезжаем лично и развозим тем, кто в этом нуждается. Сейчас, когда у нас есть коммуникация с военными, они обращаются и говорят: "там есть потребность для мирного населения, там – у военных".

И здесь локально у нас штаб. За прошлую неделю к нам обратилось 400 человек, которым мы отчасти смогли помочь.

Конечно, потребностей возникает все больше, потому что у приехавших сюда людей заканчиваются ресурсы, работы для всех не хватает. И людям сейчас очень тяжело. Кроме того, многие из них потеряли своих родных, дома... Мы стараемся на позитиве к ним, обнять их, сказать, что мы всегда готовы им помогать. Мы понимаем, насколько наша помощь и поддержка важна.





Елизавета: Вы уже сказали о нуждах. А на что сейчас самый большой запрос у гражданских?

Сергей Канюка: Если говорить о гражданских, то это продукты длительного хранения, средства гигиены. В основном продукты. Одежду также просят, хоть за ней и обращаются мало, детское питание.

Елизавета: Откуда обычно вы берете груз? Это зарубежные организации или сотрудничаете с украинскими представителями бизнеса, торговыми сетями?

Сергей Канюка: Да, у нас есть сотрудничество, но оно одноразовое... Там кто-то обратился, там кто-то нас знает, нашли у волонтеров ресурсы. Плюс нас здесь во Львове локально знают, нам доверяют, потому что мы долго занимаемся волонтерской деятельностью. Также есть коллеги в Польше, которые активно проводят волонтерскую работу. Они там уже все отдали, что было. Но продолжаем находить ресурсы. Простые люди приносят много – кто-то закрутки, кто-то что-то купит.

Мы обращались к нашим польским партнерам, отправляли наши бусы в Польшу и привозили оттуда помощь.

К нам ежедневно заезжает 3-4 буса из разных организаций. Наши волонтеры упаковывают автомобили, едут сами, чтобы развести эту помощь в разные города.





Елизавета: За чей счет происходят закупки? У вас есть постоянные спонсоры или это пожертвования от граждан?

Сергей Канюка: У нас нет постоянных спонсоров. В основном расходы уходят на закупку продуктов, топливо. Мы пишем пост в Facebook, что мы собираем деньги. Собрали, например, 100 тысяч, и распределяем эти деньги. Первая необходимость – приобрести топливо.

Есть люди, которые за границей проявляют инициативу, что-то покупают. Кто-то передает деньги. Четкого сотрудничества в финансовом плане нет. На данный момент опыта с грантами тоже нет.

У нас есть сотрудничество с городским советом. В прошлом году мы написали заявку на грант на кормление нуждающихся. Нам его одобрили. Но началась война и все находившиеся в бюджете ресурсы и средства направили на обеспечение нашей армии.

Елизавета: Что для вас сейчас сложнее всего? С какими направлениями возникают проблемы?

Сергей Канюка: Военная амуниция – больной вопрос. Очень много и добровольцев обращаются, и ребят, которые находятся на передовой. Бронежилеты, каски, берцы, формы, аптечки... Это то, за чем обращаются, а мы не всегда можем обеспечить. Это достаточно насущные проблемы.

Еще болезненно – это понимание, что ресурсы у зарубежных партнеров, которые передают нам помощь, уже почти исчерпаны. И понимание того, что здесь у людей нет возможности помогать, тоже болит.

Елизавета: Можно ли обратиться к вам через социальные сети? Или вообще как это можно сделать?

Сергей Канюка: Процедура оказания помощи происходит следующим образом (мы говорим о людях, приехавших из других городов). Эти люди идут в администрацию того района, где они проживают. Они получают справку, что они переселенцы, им говорят, что они могут обратиться за помощью к нам. Мы убеждаемся, что они состоят на учете, и помогаем необходимым. Пока у нас есть возможность помогать, мы открыты всем.





Елизавета: Сталкивались ли вы с такими случаями, когда гуманитарная помощь идет людям, которые не очень нуждаются в ней? Злоупотребляют помощью?

Сергей Канюка: Мы называем таких "социальными паразитами". У таких людей есть что-то, но им всегда мало. Они понимают, что дают. Да, сталкивались. И мы знаем очень много историй от других организаций.

Еще мне знакомая из Италии рассказала, что нашла волонтеров, отправила на госпиталь кучу медикаментов, но они исчезли. Теперь выходят на нас и просят передавать. Поэтому случаи есть – и мошенничества, и злоупотребления. Но я всегда говорю, что мы не можем знать, какая у людей сложившаяся ситуация. Здесь нужно разобраться.

Иногда мы видим, что человек пришел в хорошей одежде, с золотыми украшениями, и просит помощи. Но мы не можем знать, что у него произошло, может он потерял жилье, родных?!

Если говорить о "социальных паразитах", то они отличаются манерой общения. "- Добрый день. Это благотворительный фонд? Можете нам помочь? — Можем, как? — А что у вас есть? А что вы можете дать? Нам нужно все".

Те, кому нужна помощь, они обычно скромны. А тем, кому нужно все, я уже понимаю... Но детали очень важны. Лучше сесть с человеком, поговорить, узнать его жизненную историю.

Елизавета: Сейчас такое масштабное движение развернулось в стране, люди помогают всегда, работают. Хочется услышать от вас несколько советов для добровольцев, волонтеров.

Сергей Канюка: Я скажу честно, я выгорел уже несколько раз. И похудел, и поседел. Мы не понимаем, что будет дальше. Куча звонков, разных ситуаций... Психологически тяжело.

Но советую собираться командой, уменьшать объем работы и выбирать конкретные направления. А не быть повсюду и сразу. Надо брать отдых.

Вот мне команда, например, говорит: "завтра ты остаешься дома, не выходишь в штаб". А я говорю "а что я буду тогда делать?", ответ – "поднимешь ноги и будешь лежать".

Все мы живые люди, у каждого свои эмоции и переживания. Но главное – дружеская атмосфера, взаимопонимание. Волонтерство – это уже на всю жизнь. Мы понимаем, что можем приносить пользу этому миру, планете, это нас вдохновляет и восхищает.

В первую очередь хочу поблагодарить всех волонтерских, благотворительные организации, что они есть. Украина сильна благодаря нашему духу, единству.

Ребята, которые воюют, видя волонтеров, чувствуют поддержку, их героический дух только поднимается от этого.

Надо обязательно давать себе время на отдых. Ибо реке, не имеющей воды, нечего дать другим. Надо наполняться самому. Важно, чтобы у волонтеров была эта "вода", которой можно делиться.

"Мы точно знаем, что делаем все это не просто так" - Общественная организация "Принцип свідомості"

Елизавета: Сегодня наш спикер Роман Лобай – основатель общественной организации "Принцип свідомості". Приветствую вас, Роман. Расскажите, пожалуйста, когда была создана общественная организация и что вас вдохновило ее создать?

Роман: Она была создана еще в 2015 году больше для психологической помощи разным людям, поскольку по образованию я являюсь психологом. И раньше мы проводили так сказать психологические лагеря, которые помогали и детям, и взрослым, и зависимым.





А когда началась война, мы начали организовывать гуманитарный штаб для помощи всем нуждающимся — для военных, людей, вынужденно переселившихся на западную Украину. Первоначально планировалось, что это был небольшой штаб, который будет получать помощь, отдавать ее нуждающимся.

Но буквально в первые дни мы очень разрослись, приобрели большие масштабы. Вокруг "Принципа свідомості" собралось большое количество активных людей. Преимущественно это бизнесмены, которые сначала давали свои деньги для того, чтобы помогать людям. Позже уже помощь стала уходить из Европы, США, Канады.

Сейчас мы работаем на разных фронтах. Помощь людям, находящимся в зоне боевых действий, военным, больницам.

Елизавета: То есть можем говорить, что вы сейчас большой гуманитарный хаб, к которому обращаются разные организации.

Роман Лобай: Да. Кроме того, я работаю с разными общественными организациями, благотворительными фондами, которые находятся за рубежом. Одним из таких является благотворительный фонд в Канаде "Поддержка защитников Украины", "Лелека". Также друзья создали в Америке благотворительный фонд, который начинает свою работу, — "Либерти Украина".

Кроме того, мы сейчас пытаемся быть логистической структурой, собирающей информацию, анализирующей, кому нужна помощь.

Знаете, часто обращаются представители терробороны, которые находятся, например, в Тернопольской, Хмельницкой областях и просят дроны, тепловизоры... Мы же стараемся передавать все необходимое на передовую. Вчера мы передали автомобиль.

Елизавета: Если помощь приходит от зарубежных партнеров, как тогда строится логистика? Вы ездите за грузами или они привозят?

Роман Лобай: По-разному бывает. Иногда бывает, что встречаем грузы на границе с Польшей. Бывает, что много гуманитарной помощи привозят к нам на склады. Иногда частные лица доставляют грузы самолетами в Варшаву, а оттуда уже передают его нам. У нас уже в разных городах есть свои агенты, помогающие с доставкой. Сегодня уже нашёл нам агента в Праге.





Елизавета: То есть у вас достаточно необходимого транспорта, позволяющего все грузы перевозить?

Роман Лобай: Да. Вы понимаете, мы все предприниматели. Я вообще занимаюсь разными видами бизнеса, которые сейчас работают на помощь нуждающимся. Есть, например, компания, занимающаяся пошивом одежды, то мы шьем то, что необходимо на фронте. У меня есть свой бренд одежды. Сейчас у нас такая идея сшить много футболок, мы разработали собственный логотип, и хотим передать их на передовую.

Елизавета: Если так, условно говоря, о категориях населения, которые для вас в приоритете. В первую очередь – военные?

Роман Лобай: Да, мы работаем с военными. Но мы стараемся уделять много внимания детям. В настоящее время мы создаем проект психологической поддержки для детей и подростков войны. Потому что мы победим – это точно, отстроим – это точно. Но нам нужно, чтобы следующее поколение было здорово ментально, это очень важно. Наша задача, чтобы наши дети получили как можно меньше стресса и были психически здоровы, поэтому их важно поддержать.

Также мы планируем помогать военным, которые будут возвращаться с фронта. Это будет и психическая, и психологическая помощь, а также физическая реабилитация.

Елизавета: Если вы привлекаете специалистов, то они работают с вами на волонтерских началах?

Роман Лобай: Знаете, в начале мы могли себе позволить работать на волонтерских началах, но из-за войны остановилось все. Поэтому украинцы сейчас нуждаются хотя бы в минимальных средствах, чтобы прокормить семью. Мы стараемся искать финансирование, которое поможет поддержать тех людей. Я считаю, что мы должны поддерживать друг друга возможными и невозможными путями.





Елизавета: О финансировании. У постоянные спонсоры? Или вы ищете новых доноров?

Роман Лобай: Да, мы постоянно в поиске, сотрудничаем с разными людьми. Они нам доверяют, понимают, что мы работаем прозрачно.

Елизавета: На что самый большой запрос у людей сейчас?

Роман Лобай. Вы знаете, запросы стабильны. И я еще с начала войны говорил, что запрос на питание никогда не исчезнет. Самое большое, что нужно, чтобы гражданские и военные были сыты. Также, конечно, это лекарства и предметы гигиены. Нам очень многое передали из одежды, но мы не знаем, что с ней делать.

Елизавета: А если брать по регионам? Откуда чаще всего к вам обращаются? Где сейчас самая сложная гуманитарная ситуация?

Роман Лобай: Пожалуй, самой большой проблемой для нас был Херсон. Мы разными путями, правдами и неправдами пытались проникнуть туда. Чернигову много помогали, очень много Киеву. У нас есть цепочка доверия так называемая. Есть много людей, которых даже лично не знаю, мы по телефону только разговариваем...

Мне, кстати, один военный медик сегодня направил отчет, получивший нашу помощь под Донецком. Туда очень сложно что-то передать. Но нам удалось. Так он мне написал, что от радости танцевал под дождем.

Елизавета: Вы затронули тему затруднений, например, когда нужно доставлять грузы на оккупированные территории. Какое еще направление для вас сложно сегодня?

Роман Лобай: Ситуация меняется каждый час. Но все равно за эти дни мы уже построили структуру. Если сначала было сложно, непонятно. А сейчас, если мы не можем, скажем, направо, то идем налево. То есть любыми путями стараемся делать то, что нам нужно.





Елизавета: В последнее время есть такие истории, когда крупный гуманитарный штаб отгружает помощь маленьким организациям, а затем она исчезает или появляется на ОЛХ в продаже. Были ли у вас такие неприятные ситуации?

Роман Лобай: Очень сложно доказать тот факт, что нашу помощь кому-то передавали. Разное возможно. Но мы не можем этого предотвратить. Если бы я каждый раз беспокоился за то, что помощь куда-то не туда поедет, я бы этого не делал. Я всем говорю, что помощь должна дойти до наших людей.

Конечно, мы стараемся доверять, последовать, просим отчеты, работаем с проверенными фондами. Но знаете, хуже всего жить с подозрением. Это очень сложно.

Елизавета: Но больше положительного опыта.

Роман Лобай: Конечно. Я точно знаю, что мы не просто так это делаем. Я вспоминаю военного, который танцевал под дождем. Только ради этого нужно работать.

Я не поклонник курящих людей, но я все равно покупаю сигареты и передаю на передовую. Потому что это им нужно, это для них какая-нибудь возможность отдохнуть.

Я всегда говорю военным "звоните, когда вам нужно", я всегда найду время с вами поговорить. Слово лечит. Старайтесь поддерживать, помогать, напоминать военным, что вы их ждете, что они вам нужны.





Елизавета: Вы уже упоминали, кстати, о психологической реабилитации для военных. Есть ли сейчас запрос? Часто обращаются?

Роман Лобай: Сейчас запрос только формируется. Мы живем в стрессовом состоянии, до конца не понимаем, что будет дальше. Мы уже сделали телефонную линию психологической поддержки, куда люди могут обращаться. Для людей очень важно, чтобы они понимали, как им это пережить.

Представьте себе, что война – это такие болезненные и длинные роды. И представьте, что нам их нужно просто пережить. Дождаться нового рождения нас самих. А дальше мы будем нашу страну восстанавливать.

Елизавета: Сейчас волонтеры работают на истощение. Хочется от вас услышать несколько мотивационных слов для них.

Роман Лобай: Я смотрю на своих волонтеров порой и удивляюсь, откуда у них столько сил? Я предлагал собраться вместе, отдохнуть в офисе. Вы думаете, они собрались?

Сейчас многие волонтеры настолько заведены, что им только работу подавай. Это для них лучшая мотивация. Мы работаем не просто так. Для людей эта помощь очень важна.

Когда я просыпаюсь, то понимаю, что те ребята, которые засыпают в окопах, гораздо труднее живут, чем я. Для меня лично очень сильной мотивацией, что я должен им помочь. И ускорить время нашей победы!

Ранее на портале "Комментарии" — Гуманитарный "УДАР" : как волонтеры и политические деятели объединились для помощи украинцам.





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