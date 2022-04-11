Волонтерский штаб "УДАРа Виталия Кличко" — это составляющая Благотворительного фонда "УКРАИНСКАЯ КОМАНДА", который направлен на сбор, доставку и предоставление гуманитарной помощи лицам, пострадавшим в результате войны и нуждающимся в наиболее необходимых предметах для собственной жизни. На сегодняшний день команда волонтерского штаба доставила более 200 тонн гуманитарных грузов жителям Черниговской, Сумской, Киевской областей, города Киева и т.д.

Гуманитарный "УДАР": как волонтеры и политические деятели объединились для помощи украинцам - фото: УДАР

Елизавета: Артур Леонидович, расскажите, пожалуйста, чем принципиально отличаются гуманитарный и волонтерский штаб? Есть ли между ними разница в юридическом плане?

Артур Палатный – руководитель волонтерского штаба "Украинской команды УДАРа": Гуманитарный штаб создан столичной властью и эффективно работает для реализации потребностей киевлян и внутренне перемещенных лиц, находящихся в Киеве.

Волонтерский штаб "Украинская команда УДАР" – это объединение людей со всей страны. Мы помогаем людям, учреждениям, территориальным оборонам, военным. Обеспечиваем гуманитарной помощью города, в которых идут бои; города, оказавшихся в осаде оккупантов. Кроме того, в безопасных областях создаем центры для беженцев, где они получают все необходимое.

Елизавета: В чем больше всего сейчас нуждаются украинские защитники и чем именно помогает им волонтерский штаб "Украинской команды УДАРа"? Достаточно ли на сегодняшний день экипированы бойцы ТРО в Киеве?

Артур Палатный: Наши защитники нуждаются в постоянной поддержке. Это важно понимать. Государство со своей стороны обеспечивает, мы, волонтеры – со своей. Здесь нет и не может быть каких-то перетягиваний или соревнований. От консолидации усилий сегодня зависит выживание страны. Безусловно, оружие обеспечивает исключительно государство. Наш волонтерский штаб занимается нелетальной военной помощью: бронежилеты, турникеты, одежда и т.д.

Елизавета: Какие на сегодняшний день самые сложные направления работы штаба?

Артур Палатный: Логистика. Доставлять помощь в окруженные города. Сумам передаем грузы, очень нервничаем, чтобы все получилось и получили. С Черниговом тоже сложно. Есть специфические потребности, очень объемные грузы, которые пока невозможно доставить в город. Если говорить о востоке, юге страны, там еще сложнее. Но мы работаем, ищем возможности. О некоторых отправках рассказываем, о каких-то не можем. Сейчас такое время, нужно помогать как можешь. Если все скажут "а им кто-то привезет и все, но там все везут и тд", то много людей без ничего останутся. Тоже немаловажный момент, если раньше в городах где-то 20% жителей нуждались в помощи, то сейчас это может быть и 50% и даже 70%. Никакие местные власти не имеют таких ресурсов и запасов, чтобы всех обеспечить. Надо помогать как можно больше.

Елизавета: Как считаете, если бы не большое количество волонтеров в разных регионах страны, смогла ли бы украинская армия продемонстрировать такие результаты в борьбе с врагом? Достаточно ли финансирования со стороны государства/ местных властей для поддержания боеспособности Вооруженных Сил?

Артур Палатный: Нет отдельно государства, отдельно волонтеров, отдельно военных и гражданских. Это не какие-то разделенные понятия. Мы все – Украина. И вся Украина сейчас сопротивляется оккупанту. Каждый вносит свой вклад в победу. Я не эксперт, чтобы оценивать финансирование и поставки в целом. Но я точно понимаю, что волонтерская помощь необходима. Потому мы и работаем. Создали благотворительный фонд, чтобы волонтерский штаб имел большие ресурсы. Если кто-то захочет внести вклад, на сайте "УДАРа" есть вся необходимая информация.

Елизавета: Мы общаемся с первым заместителем председателя центрального исполнительного комитета партии "УДАР", директором благотворительной организации благотворительного фонда "Украинская команда" Игорем Гоцулом. Здравствуйте! Спасибо, что приняли участие в нашем проекте.

Расскажите, пожалуйста, сколько времени существует волонтерский штаб, чья была идея его основания и что подтолкнуло к его созданию?

Игорь Гоцул: Добрый день. Спасибо за приглашение. Волонтерский штаб начал работу буквально с первого нового этапа активной агрессии России в отношении нашего государства. Он начал работу на базе партии "УДАР". Понятно, что партия "УДАР", как полноценная политическая структура, не может сейчас существовать, поскольку политическая деятельность – конкуренция, которая сейчас не нужна нашей стране, она может мешать в консолидации усилий. Теперь вся страна объединилась, чтобы противодействовать агрессии. Соответственно, мы в определенной степени приостановили чисто политическую деятельность, однако те активные люди, структуры, наработки, которые имеет партия, могут быть реализованы с пользой для страны в это непростое время.

Поэтому мы запустили этот проект именно на базе партии, используя наши связи, возможности, задействовав наших активистов, тех людей, которые так или иначе симпатизировали партии. Сейчас это не сугубо партийный проект, вокруг него объединились другие люди. Все желающие могут присоединяться, мы открыты для этого.

Что касается инициативы, то она исходила от руководства партии и была поддержана коллегами на местах. Сейчас же Виталий Кличко и Артур Палатный активно занимаются построением всех проектов в Киеве и помогают в развитии территориальной обороны города.

Елизавета: Вы сказали, что многие присоединились к вам. Как это можно сделать? Это могут быть простые граждане, представители бизнеса?

Игорь Гоцул: Сейчас не стоит вопрос продвижения каких-либо политических идей или той же политической конкуренции. Сейчас мы все единая команда страны, которая работает на ее победу, поэтому мы открыты к сотрудничеству с любыми людьми, со всеми, кто захочет, с любым бизнесом, который легально работает на территории Украины или за рубежом.

Елизавета: Сколько человек насчитывает сейчас команда и по каким направлениям вы работаете?

Игорь Гоцул: Непосредственно в центральной структуре нашего волонтерского штаба работает около 15-17 человек, этот процесс постоянно меняется – кто-то выбывает, кто-то приобщается. Но не могу сказать "работает", потому что это волонтерский проект. И можно говорить о том, что есть сотни людей на местах. У нас есть структуры в большинстве областей Украины. Не все они могут действовать из-за активных боевых действий, временной оккупации. Однако даже в горячих точках этот процесс происходит.

Елизавета: Есть ли у вас постоянные спонсоры?

Игорь Гоцул: Да. Сейчас вся страна мобилизовалась и каждый пытается делать что-нибудь полезное. Но не всегда наши постоянные спонсоры, партнеры компании готовы, чтобы их называли… Но они, этот процесс есть. Сейчас наиболее активно задействован бизнес и наши организации во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Закарпатской, Черновицкой областях.

Самыми активными получателями помощи сегодня являются Чернигов, Сумы, Киев и область, Николаевская область.





Вы спрашивали еще о структуризации. По сути, можно говорить о четырех основных направлениях, которые реализованы сейчас. У нас есть подразделение, активно работающее с нашими территориальными организациями, их отделениями на местах. Территориальные организации в большинстве случаев имеют офисы, работающие как волонтерские хабы. Туда приходят люди, приносят помощь, там могут получить помощь. Эти организации накапливают информацию о потребностях или наоборот.

Также у нас есть подразделение фандрейзинга, которое занимается поиском помощи. Мы сейчас активно обращаемся к международным структурам, ранее с нами сотрудничавшими, и к новым структурам. Имя лидера "УДАРа" известно во всем мире, ему доверяют люди. Поэтому мы сейчас, в том числе и с помощью авторитета нашего политического лидера, стараемся привлечь как можно больше людей.

Есть еще подразделение, которое в первую очередь работает со средствами массовой информации и социальными сетями. Сейчас мы организовали такое активное взаимодействие с гражданами.

И еще одно подразделение, которому сейчас сложно работать, это подразделение логистики. Когда через блокпосты, минные поля, разрешения нужно доставить помощь в сложные точки страны.

Я тоже лично на себе почувствовал, что такое быть вынужденным переселенцем и что такое необходимость обратиться за бесплатным обедом, за помощью. То есть не на теории, а практике понимаем, что это такое и как это работает.

Елизавета: Как вы распределяете ресурсы? Сначала, как я понимаю, помощь идет в регионы, где ведутся самые активные боевые действия, где самая сложная гуманитарная ситуация? И удается ли помочь всем нуждающимся?

Игорь Гоцул: К сожалению, сейчас никто не в состоянии помочь всем нуждающимся. Сейчас в помощи нуждаются миллионы наших граждан. Одна организация не может помочь всем, но Украина – уникальная страна, и еще раз демонстрирует всему миру общенациональную мобилизацию, мобилизацию всей страны. Это волонтерское движение, которое развернулось, это то, чем наши дети будут гордиться и будут изучать это в школе, как пример огромного героизма.

Елизавета: Вы говорили о трудностях с логистикой. Какие еще есть самые сложные направления? С какими трудностями вы сталкиваетесь и как пытаетесь их решать?

Игорь Гоцул: Мы все разбросаны по разным точкам Украины, кто-то вообще находится за границей. Поэтому сейчас сложнее всего координировать наши усилия, потому что мы в разных местах, разных условиях, и не всегда есть связь, возможность позвонить, интернет.

Очень сложная сейчас логистика как снаружи, так и внутри страны. Иногда происходит так, что международные организации не готовы ввезти гуманитарную помощь даже на территорию Закарпатской, Волынской областей. Они боятся это делать.

Поэтому мы сейчас открыли несколько складов за рубежом, которые мы пытаемся использовать как хабы для накопления гуманитарной помощи, с последующей переправкой в Украину. Понятно, что сложно и внутри страны. Здесь тоже сложно перемещаться, военная ситуация ежедневно меняется. Но мы могли доставлять грузы даже в Чернигов, но после того, как был взорван мост, такая возможность была упущена. Поэтому мы доставляли грузы в населенные пункты недалеко от Чернигова и оттуда уже маленькими партиями до самого города.





Елизавета: Несколько советов украинцам, как продолжать сражаться и противостоять врагу?

Игорь Гоцул: Было бы с моей стороны нагло давать советы большому количеству людей, но могу рассказать о собственном опыте. Не надо обольщаться чрезвычайно высокими ожиданиями, это – война. Скорее всего, она не закончится быстро. Поэтому нельзя впадать ни в оптимизм, ни в пессимизм, а нужно делать свое дело. Каждый из нас сейчас должен делать то, что он может для своей страны. Таким образом, мы приблизим нашу победу.

Как устроена деятельность волонтерского штаба "Украинская команда": главные направления помощи и трудности

Елизавета: Продолжаем работу с волонтерским штабом "Украинская команда". И говорим с Аннет и Анной – координаторами по коммуникациям и Орестом – координатором по логистике.

Хочу задать общий вопрос каждому, как давно занимаетесь волонтерской деятельностью и почему решили заниматься?

Аннет: Добрый день. Я уже около пяти лет работаю в немецком фонде, и вопрос в направлении помощи украинцам для меня не нов. Но если говорить именно о гуманитарной помощи, волонтерстве, то только с начала полномасштабной войны, 24 февраля, я включилась в это, потому что возникла такая потребность и очень сильное желание помогать украинцам.

Анна: Я занимаюсь общественной деятельностью еще с 2011 года. Я сама родом из Винницы, где у нас была создана большая ассоциация общественных организаций... Поскольку я педагог по первому образованию, я создала общественную организацию, в которую входили учителя. И на этом фоне работала на волонтерских началах на развитие нашей области и вообще развитие общества. А вот сейчас активно включилась в волонтерскую помощь, потому что считаю, что каждый украинец, не важно – остался, уехал, мы все делаем все возможное, чтобы вернуть нам свободу, права и свободные возможности для нашей жизни.

Орест: Добрый вечер. В разных аспектах можно рассмотреть волонтерскую деятельность. Еще в предыдущем составе парламента в качестве советника Главы комитета молодежной политики, спорта и туризма мы очень активно работали и добили принятие законопроекта о волонтерстве. Именно волонтерская деятельность активная, непосредственная, началась только с началом войны. До этого наша команда много помогала, но, как правило, это были точечные потребности у людей, мы их обеспечивали, нигде этого не афишируя.

Елизавета: Давайте сейчас по направлениям. Начнем с Аннет и Анны. Чем вы занимаетесь в штабе и что входит в ваши обязанности?

Аннет: Когда был создан волонтерский штаб "Украинской команды", мы поставили себе несколько задач – чем мы хотим заниматься, какую помощь оказывать. Прежде всего — это классическая гуманитарная помощь, поиск ресурсов, где мы можем ее получить в пределах Украины. Так же поиск иностранных организаций или волонтеров, которые за границей. Также мы начали искать возможности расселения, пособий с временным проживанием для переселенцев. Ищем какие-либо возможности помогать людям, потерявшим дом, не имеющим, что есть, так же и с медикаментами. Наша задача сейчас – поиск международных организаций, которые готовы помогать. Мы готовим письма, запросы, в этом нам очень помогает сеть контактов политической партии "УДАР". У нас очень много организаций, которые могут на местах изучать потребности населения, часто это питание, медикаменты, очень редко это одежда, также предметы гигиены. Возникают потребности у ТРО, мы их тоже изучаем и ищем, где мы можем найти помощь.

Елизавета: Вы говорили о международных организациях, многие отзываются?

Аннет: По состоянию на сейчас мы только начали нашу коммуникацию. Провели исследование рынка в Европе и Америке. На самом деле, наиболее действенной международной коммуникацией, которая уже работает, помогает нам собирать грузы, это частная инициатива. Очень многие украинцы приобщены к сбору на местах, помогают с транспортом. Также у нас есть контакты Великобритании, коммуникация с Италией, Польшей, США.

Елизавета: Есть ли среди украинских организации представители бизнеса, которые приобщаются к вам? С какими Вы постоянно на контакте?

Анна: У нас очень действенные региональные волонтерские штабы, особенно Львов. Мы получаем большое количество помощи от Львовского штаба, мы очень благодарны Оксане Юринец и общественной организации "Первое женское ветеранский пространство-хаб". Было уже отправлено большое количество тонн в Чернигов, Сумы, Одессу, Киев. Это были продукты питания, медикаменты, одежда... Мы также налаживаем коммуникацию между собой с региональными штабами. Мы понимаем, что от двух-трех часов зависит чья-то жизнь. Мы очень благодарны штабу "Украинской команды" именно винницкой ячейке, братьям Ткачукам, председателю Высшего Совета Клуба Успешных Женщин Людмиле Станиславенко. Здесь был организован Центр помощи и поддержки вынужденно переселенным лицам. Это центр на 400 мест, состоящий из двух построек, их здесь накормят, дадут все, что нужно. Он функционирует с первых дней и когда была первая активная волна людей, он был полностью заселен. И даже когда над Винницей пролетали ракеты, люди спускались в бомбоубежище, которое вместило более 500 человек (но это где-то 900 квадратов)... Принимают всех, помогают всем нуждающимся.





Елизавета: Сколько времени люди там могут находиться?

Анна: Сколько им нужно. Некоторые люди день-два отойдут и едут дальше на западную Украину, некоторые там останавливаются, пока не найдут жилье именно в Виннице. Если некуда ехать, они могут там быть столько времени, сколько нужно.

Елизавета: Как можно к вам обратиться? По месту прибытия или раньше согласовывать?

Анна: Понятно, что мы не можем сейчас дать точный адрес, куда приехать... К примеру, мы сотрудничаем с сетью ресторанов, кормящих переселенцев. В начале там были метки... Поэтому мы не разглашаем адрес, где находится центр.

Елизавета: Как происходит поиск доноров? Могут ли к вам люди просто обратиться, желающие помочь, бизнесмены, торговые сети?

Аннет: Это было бы здорово, если бы к нам обращались бизнесмены. Мы открыты к предложениям. Больше информации можно получить на сайте "УДАРА", как нас можно поддержать , наши контакты. В общем, наш поиск организаций происходит через Google, который нам помогает. Но еще наша команда рассредоточена в разных странах, в разных городах Украины. К примеру, в нашей команде есть коллега в США, которая может общаться с американскими организациями. Появилась идея найти организацию, которая готова учить украинских детей, вынужденно переехавших в другие страны. Мы сейчас рассматриваем возможность оплаты их обучения, ищем гранты, ищем возможности перевозки их в другие страны для обучения... Есть такой запрос общества.

У наших волонтеров есть контакты украинцев в Германии, Италии, которые могут напрямую общаться с иностранными организациями.

Елизавета: Что по вашему направлению сейчас самое сложное? Господин Игорь говорил, что иногда, обращаясь в международные организации по поводу гуманитарных грузов, они не хотят или боятся ехать в Украину.

Аннет: Да, есть такая проблема. Многие боятся пересекать границу с Украиной. Поэтому у наших близких организаций во Львовской и Закарпатской области контакты складов в Польше. Сейчас, например, наш груз будет ехать в Сумы, и он прошел такой путь: волонтеры в Шотландии организуют автомобиль в Польшу, там его встречают украинские компании, которые помогают перевезти груз в Украину. Выходит, что международные организации передают груз в страны, приближенные к украинской границе, если они боятся, а потом мы организовываем уже доставку груза во Львов, Ужгород и т.д. Но хорошо, что сейчас украинским водителям-дальнобойщикам разрешили пересекать границу туда и обратно.

Елизавета: А еще с какими трудностями сталкиваетесь?

Аннет: Могу так сказать, что при передаче классической гуманитарной помощи почти не возникает проблем. Люди с радостью в супермаркетах покупают необходимые вещи, оставляют это в пунктах сбора и передают Украине. По моему опыту проблемы возникают в поиске и транспортировке бронежилетов, касок, часто это какие-то медицинские средства. Здесь возникают вопросы к качеству, готовности организаций финансировать такой вид помощи.

Елизавета: Анна, в чем сейчас больше нуждаются люди? Как переселенцы, так и находящиеся в горячих точках украинцы?

Анна: Если мы говорим о ТРО, то есть подразделения, которым нужны и каски, и бронежилеты... У многих первый запрос – это медикаменты. Есть такие лекарство, которые для определенных групп людей жизненно необходимы. Как происходит процесс: пишут нам области – нужно Сумам – и перечень медикаментов, Николаев – перечень медикаментов. Потом это продукты питания, а потом уже одежда. Но одежда и предметы гигиены это уже в конце.

Орест: Если мы берем наш волонтерский штаб, то он больше сконцентрирован на классической гуманитарной помощи нуждающимся людям. Это, конечно, Чернигов, где очень плачевная ситуация, Сумы… Если говорить о ТРО – ей всегда нужны бронежилеты, также мы помогаем бронежилетами ВСУ. Но ведь вы понимаете, что невозможно купить один бронежилет и он на всю жизнь. Как правило, часто такие пластины, где раз попала пуля, пластина становится непригодной... Это постоянная проблема. Единственное, что сейчас пластины и каски приравняли к гуманитарной помощи, немного проще стало.

Относительно такой классической гуманитарки – это медикаменты и еда, памперсы тоже. Есть такие регионы как Чернигов, лично нашим штабом туда отправлено большое количество гуманитарки. Им там подгузники уже не нужны в большом количестве, там уже нет столько детей. Но многие продолжают посылать туда памперсы, это факт. Мы в постоянной коммуникации с мэром Чернигова, секретарем, и мы знаем реальную ситуацию, что им действительно нужно. Но некоторые организации не узнают потребности и посылают с избытком.

Еще о проблемах. Недостаточно транспорта, недостаточно водителей. Но все они решаются. Иногда у нас нет машины, мы звоним нашим близким друзьям, которые тоже что-то возят, и они говорят "у нас полузабитая фура", мы тогда им догружаем. Это все решается... Но наиболее болезненные вопросы – это безопасность водителей.

"Те, у кого мы не могли найти поддержку, уже давно за границей. Другие понимают, что вопрос бюрократии не может сейчас стоять в первую очередь"

Елизавета: Вы упоминали контакты с мэром Чернигова. То есть, вы в постоянном контакте с органами государственной власти в разных регионах?

Орест: Да, в постоянном. Без этого контакта нормально невозможно возить через всю Украину помощь, договариваться. У нас были такие случаи, что наш водитель из Львова, который должен в Киев приехать, приезжает в два ночи. Мы ищем, где ему переночевать, как его накормить. То есть мы в постоянном контакте – это и логистические структуры, сейчас мы отрабатываем вопросы сотрудничества с "Укрзализныцей". У нас, в принципе, в Украине были хорошие люди, но война сейчас всех очень объединила. Все люди, оставшиеся на местах, помогают. Те, у кого мы не могли найти поддержку, уже давно сидят за границей. Другие понимают, что вопрос бюрократии не может сейчас стоять в первую очередь.

Елизавета: А насчет временно оккупированных территорий. Реально ли туда доставлять помощь? Есть ли у вас запросы от таких регионов, населенных пунктов?

Орест: Во-первых, это зависит от вида оккупированной территории. Если мы говорим о так называемом ОРДЛО или Крыме, то у нас нет возможности туда доставлять грузы. Некоторые временно оккупированные, подчеркиваю временно, сейчас ВСУ наводит порядок с этим понятием, как мы видим. Есть возможность направлять грузы в такие населенные пункты, но не могу сейчас сказать, потому что такая возможность может исчезнуть. В большинстве случаев можем доставлять.

Елизавета: Сначала вы отправляете груз в регионы с наиболее критической ситуацией, а потом уже в более безопасные регионы?

Орест: Не совсем так. Мы собираемся командой и определяем. В реальной жизни это работает так: нам сегодня позвонили и говорят: мы нашли 5 тонн груза, есть продукты и т.д. Мы звоним людям по регионам, а они говорят, смогут ли они принять груз. Конечно, если бы у нас был выбор регион на западной Украине или тот же Чернигов, мы бы даже не думали.

Это не такой процесс, который мы можем сформировать, вывести какую-нибудь формулу и по ней работать. В каждом случае мы оперативно общаемся в любое время суток и думаем, что куда доставить.

Елизавета: А вообще грузы закупаются на средства штаба или это бесплатно предоставляется?

Орест: Если мы говорим о классическом гуманитарном грузе, то закупки проходят не за счет штаба. Покупается, например, на средства наших топ-партийцев. Есть список людей, мы бросаем им зов, что есть подразделение ВСУ, которым нужны бронежилеты. Мы звоним людям, когда понимаем, что они могут пожертвовать на это, понимаем, что нам хватает на 50 бронежилетов. Закупаем и передаем. Амуниция закупается можно сказать на средства штаба, потому что это средства партийцев "УДАРа".

Аннет: Мы только начинаем фандрейзинговую компанию. Мы как волонтеры "Украинской команды" сейчас используем контакты на местах, у нас есть сеть поклонников партии. Мы сейчас сделали опрос среди сторонников партии, типа "Друзья, нам нужна помощь в разных регионах Украины. Чем вы можете помочь?" Эту форму через несколько дней заполнило 200 человек.

Елизавета: То есть у вас есть постоянная команда и присоединяется много людей из разных регионов. А постоянная команда сколько человек насчитывает?

Анна: Ну это все волонтерское, я так сказать не могу. А так вообще большое количество.

Елизавета: Напоследок хочется услышать от вас несколько мотивационных слов для украинцев, как не опускать руки?

Орест: Как не опускать руки? Смотрите сводки ВСУ и понимайте, что каждый день мы клочок за клочком забираю нашу землю. Наше войско – мотивированное как никогда. Надо понимать, что это просто вопрос времени. С нашей стороны стоят люди, которые будут воевать за свой дом. Уже заднюю давать некуда. Надо понимать, что войну мы выиграем, а дальше начнется расцвет экономики, придется государство восстанавливать. Отчаивающимся нужно писать на иностранных форумах, что мы ждем финансовую помощь от наших международных партнеров. Второе, нам рассказывали, что армия орков – вторая армия мира, которая сейчас отгребает от Украины. Вся Европа должна увидеть, что Украина – это щит свободного мира. Пока все глубоко озабочены, мы показываем, как нужно бороться за свободу и демократию.

В настоящее время у оккупантов победы совсем подлые. Это победы ракетами и самолетами. Там, где работает армия, там шансов с нами нет. Но опять-таки – ракеты заканчиваются, топливо заканчивается, международные санкции дают о себе знать... Но подчеркиваю для международных партнеров, мы обороняемся, мы на своей земле. Мы боремся за свою свободу!

Аннет: Наша нация сейчас переживает сильнейшую трансформацию. У нас есть силы, и мы способны изменять и себя, и помогать нашей стране. Хочу сказать, что у людей, которые сейчас переехали в более безопасное место, появляется чувство вины. Но надо понимать, что есть много способов помогать своей стране – есть информационные войска очень активные, можно проводить информационную компанию. По всей стране есть большое количество волонтерских штабов – девушки, ребята, собирайтесь, собирайте помощь. И каждый маленький шаг помогает нашей победе.

Анна: Мы живем в такое время, наша страна сейчас в таком состоянии, когда каждый выбор для человека – правильный. Ни в коем случае не нужно себя винить, что вы уехали, а в Украине остались родные. Это их выбор. Так как показало это время, как мы сплотились, то я, если честно, была в шоке. Если вы остались в Украине на безопасных территориях, каждый день благодарите за то, что у вас есть. Не ссорьтесь по пустякам. У вас есть где спать, что есть, вы в своем доме. У нас есть гениальные ВСУ, наши ребята, которых мы все поддерживаем, молимся, мы им безгранично благодарны. Если вы потеряли все – близких, дома. Я не знаю, как правильно... Но иногда мы имеем какую-то миссию, мы должны пройти через некоторые испытания, чтобы потом что-то сделать. Иногда самая большая беда случается ради чего-то большего. Те, кто потерял все, имеют поддержку всего мира. В какое бы государство ни приезжали, где бы вы ни были, вас поддержат, вы не сами. Темная ночь перед самым светлым рассветом. Пусть у нас это будет как конец какой-нибудь эпохи и начало возрождения страны.

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