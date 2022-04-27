Бизнес и помощь во время войны: как предприниматели объединились ради победы Украины

"Зачем нам будут нужны деньги, если у нас не будет страны? Зачем нам будет нужен бизнес, если у нас не будет страны?"

Елизавета: Привет. Это "Комментарии" и наш проект "Гуманитарная страна". Сегодня мы общаемся с бизнесменом, инвестором, учредителем "Укр-Китай Коммуникейшин", акционером "Meest China", соучредителем "Young Business Club", членом наблюдательного совета CEO Club Ukraine Вячеславом Лысенко.

Бизнес в Украине - фото из открытых источников

Добрый день. Спасибо, что, несмотря на загруженный график, присоединились к нам.

Вячеслав Лысенко: Добрый день.

Елизавета: О СЕО Club. Что это за место, кто является участниками сообщества и об основных направлениях деятельности?

Вячеслав Лысенко: СЕО Club – клуб, который был основан 10 лет назад, и сейчас он объединяет наиболее мощных бизнесменов страны с некоторыми требованиями к ним – с чистой репутацией и уже реализовавшихся бизнесменов. Это люди, которые хотят строить мощную Украину. В этом Клубе мы обсуждаем вопросы развития страны, как можно ее сделать сильнее. Поэтому, когда началась агрессия против Украины, война еще в 2014 году, Клуб занял очень активную позицию. У нас было три мощных гуманитарных миссии: первая — в 2014 году, вторая — период коронавируса, третья — начало войны 24 февраля.

Знаете, у нас такой девиз: "Не словами, а делами". Лидерство – это не тогда, когда ты много говоришь, а когда очень много делаешь. И действительно, за время войны Клуб объединился, объединил предпринимателей, и мы имеем много результатов. Один из таких – мы собрали в наш клубный фонд около 200 млн гривен. Соклубники потратили много денег самостоятельно. Мы посчитали, что более 30 млн долларов каждый потратил на помощь нашей армии отдельно от Клуба, самостоятельно. Вот что такое СЕО Club в Украине.





Елизавета: Скажите, пожалуйста, что вообще подтолкнуло вас заниматься благотворительностью и почему вы решили помогать Вооруженным силам?

Вячеслав Лысенко: Благотворительностью я занимаюсь больше 10 лет. Разной. И основал я бизнес-клуб как благотворительный проект развития предпринимательства в Украине. Помощь Вооруженным силам – помощь нашей стране. Она у нас одна. Мы ею очень гордимся, любим. У нас другой не может быть, мы не хотим другую страну. Поэтому мы помогаем ВСУ в первую очередь, чтобы сохранить страну. Девиз среди нашего предпринимательства: " Зачем нам будут нужны деньги, если у нас не будет страны? Зачем нам будет нужен бизнес, если у нас не будет страны?". Поэтому в первые дни, когда началась война, фактически все, у кого были деньги на счетах, все перечисляли на фонды, покупали вооружение, тепловизоры. Все, что требовалось для Вооруженных сил Украины.

Елизавета: То есть, можем говорить о том, что во время войны украинский бизнес очень сплотился?

Вячеслав Лысенко: До этого мы уже тренировались. Но такой угрозы у нас не было. Поэтому бизнес так сильно сплотился! В начале был где-то хаос, но бизнес очень быстро упорядочивается. Мы создали центр закупок, центр заказов, центр логистики. Потому что все было сломано... Все, что было в стране, мы выкупили за один-два дня. Тогда начали закупать за границей, а это и логистика, закупки, таможня, разрешения… Со всем этим пришлось нам справиться. Я считаю, что мы справились очень хорошо.

Елизавета: Как раз хотела спросить о главных успехах. Чего сейчас удалось достичь, чем удалось помочь и какие у вас планы?

Вячеслав Лысенко: Мы с СЕО Club закупаем бронежилеты десятками тысяч. Мы узнали о мощностях завода, которые их выпускал. Он мог это делать, но у него не было денег. Фактически мы снабдили их полностью на выпуск 100 тысяч бронежилетов. Иногда они говорили: "Ребята, хватит, у нас денег хватает! Подождите, мы не можем столько выпускать".

Почти на 2 млн долларов мы купили тепловизоров, когда их фактически не было в стране. Мы купили около двух тысяч раций для ВСУ, купили бронированные машины, пикапы. Сейчас у нас челлендж, хотим 200 пикапов купить. Около 100 уже купили.





Это напоминает мне муравейник, когда все тянут все, что могут, но централизованно и четко. Ничего лишнего. Только то, что требует ВСУ.

Елизавета: Вы помогаете военным в разных регионах Украины? Или сосредоточены на конкретном?

Вячеслав Лысенко: Знаете, сначала у нас было некоторое разочарование. Мы помогали ТРО, и порой получалось так, что те ТРО, которые не на горячих направлениях, были лучше обеспечены, чем те, кто на нулевых зонах. После этого мы сосредоточились на партнерстве с руководством Вооруженных сил Украины, чтобы то, что мы делаем, попадало тем, кому это действительно нужно.

Елизавета: Что сейчас нужно нашим военным, ТРО больше всего?

Вячеслав Лысенко: После того, как мы закупили много индивидуальной защиты, бронежилетов, раций, мы сосредоточились на пикапах. Почему? После того, как мы передали ВСУ первые пикапы, и ребята рассказывали, сколько "орков" они за ночь ликвидировали на этих пикапах, это очень поразило. Рекорд – 29 "орков" за ночь. Мы сочли, что цена жизни орков самая дешевая, если мы покупаем пикапы.

Елизавета: Занимаетесь ли гуманитарной помощью? Помогаете гражданским? Или вы только на военных сейчас сосредоточены?

Вячеслав Лысенко: Сейчас на военных. Мы отгружаем гуманитарную помощь. Не очень много, где-то три фуры в день. Другие бизнес-структуры, например Help Ukraine, очень профессионально сосредоточены на гуманитарной помощи. Это позволяет нам сосредоточиться на ВСУ.

Елизавета: Могут ли представители бизнеса, не являющиеся членами СЕО Club, присоединяться к вам, если они хотят, могут?

Вячеслав Лысенко: Да. СЕО Club выступил кристаллизатором и организатором помощи. Очень многие люди присоединяются по своей доброй воле. Есть люди, которые звонят по телефону и говорят :"Мы можем дать деньги на закупку пикапов, у вас все налажено...". Ибо что такое купить пикап? У нас есть команда, которая в Европе ищет авто. Затем их должны довезти до границы, дальше мы через таможню их провозим. Мы договорились с "Укрзализныцей" с перевозкой в Киев, Днепр, Харьков. Это большая работа, которую нужно делать. Даже если у человека есть деньги, сам он не может разработать эту логистику. Над этим работает команда. Помогают очень многие.

Елизавета: А сколько людей насчитывает ваша команда? Именно волонтерская инициатива...

Вячеслав Лысенко: Это очень тяжело сосчитать. К примеру, в моих предприятиях работает около 800 человек. Фактически очень много людей из моей бизнес-команды помогают с этими проектами. Так почти у всех. Мы же бизнесмены, поэтому наша команда – наши руки. Думаю, если всех сосчитать, то где-то до тысячи человек.

Елизавета: Вы собрали уже около 200 млн гривен. Кто может жертвовать эти деньги? Вы ищете доноров или это сугубо деньги СЕО Club?

Вячеслав Лысенко: Этот вклад внесли члены СЕО Club. Очень много денег отдельно жертвуют. Ко мне, например, обращались воинские части с просьбой оплатить счета. Я не отправлял их на оплату фондом, а оплачивал из собственных средств.





Елизавета: Сотрудничаете ли вы с волонтерскими организациями, благотворительными фондами и органами государственной власти? Вы уже упоминали руководство ВСУ...

Вячеслав Лысенко: Очень многие фонды объединились и коммуницируют друг с другом. У нас девиз "Украина превыше всего!". Под таким лозунгом мы все объединились.

Елизавета: Почему, по вашему мнению, в Украину пришла война? И думали ли вы, что такое может произойти в 2022 году?

Вячеслав Лысенко: Вы знаете, я до последнего не верил. Я считал, что здравый смысл должен одержать над амбициями верх. Я полагал, что может быть война. С таким агрессором, идиотом, какой у нас сосед – мы должны были готовиться к войне. Я очень рад, что в столь тяжелое время оказался в Украине, со своими людьми, одноклубниками.

Елизавета: Хочется услышать несколько мотивационных слов для украинцев. Как продолжать борьбу, не опускать руки?

Вячеслав Лысенко: Во-первых, мы уже за это взялись. Если нас уже тронули, мы становимся очень злыми. Они начали воевать с украинской армией, а сейчас воюют с украинским народом. Народ победить невозможно. Российская армия – это исполняющий заказ одного идиота, а мы на своей земле, за нами правда.

Сейчас мы спим очень мало, работаем очень много. Каждый день хочется сделать больше для победы. Я считаю, что Украину победить невозможно. Вопрос времени, за сколько мы с ними справимся, и какими человеческими ресурсами. Хочется, чтобы была как можно меньше эта цена.





Мы все готовы стоять до последней капли крови за страну, Родину, за наших детей, ради которых мы должны отстоять нашу страну. Хочется, чтобы мы закончили с этим агрессором, а не передали его детям.

Затем мы отстроим все города, поименуем наши улицы именами героев, сложивших жизнь за нашу свободу. И заживем красивее всех европейцев. Я горжусь нашим президентом, показавшим, что такое быть лидером, главой страны лидера. Поэтому, как говорится, – с Богом и к победе!

"Волонтеры конкурируют между собой. Эта конкуренция отнимает очень много усилий"

Елизавета: Сегодня мы общаемся с президентом благотворительного фонда "Забота поколений" Виктором Гольдским. Приветствую! Спасибо, что присоединились к нам.

Виктор Гольдский: Спасибо за инициативу.

Елизавета: Расскажите, пожалуйста, что подтолкнуло вас к созданию благотворительного фонда и вообще как давно это произошло?

Виктор Гольдский: Наш благотворительный фонд "Забота поколений" был зарегистрирован еще в 2014 году, сразу после событий на Майдане. Тогда нуждались в помощи почти все. Мы сотрудничали с добровольческим батальоном Киев-1, а затем, когда ситуация нормализовалась, мы переключились на гуманитарный проект. Мы помогали наименее защищенным верстам населением в разных районах Киева. Помогали детям, проводили экологические акции.





Елизавета: Что вообще нужно, чтобы стать благодетелем или волонтером? Я имею в виду не ресурсы, а личностные качества или навыки.

Виктор Гольдский: Нужна энергия. Эффективный лидер – это не самый умный в коллективе. Это тот человек, который не может усидеть на месте. Он как волчок – крутится, крутится. Так и волонтер. Главное, чтобы он без устали вертелся.

Елизавета: Теперь подробнее о вашем фонде. Каковы сегодня основные направления его деятельности?

Виктор Гольдский: Сегодня мы по-прежнему помогаем больше в гуманитарной сфере. Приоритет – беженцы. Не по всей стране, но по крайней мере по линии Днепра, так сказать. Мы о них заботимся.

Елизавета: Как происходит это взаимодействие? К вам обращаются за помощью или вы сами узнаете, кому нужна помощь?

Виктор Гольдский: Во время социальных сетей нет проблем найти ни того, кто поможет, или кому нужна помощь. Мы маленький фонд и работаем более точечно, чем по всей стране.

Елизавета: Сколько насчитывает ваша команда человек сейчас?

Виктор Гольдский: До 10 человек.

Елизавета: А за время войны присоединился к вам кто-то, или так и остается стабильная, постоянная команда?

Виктор Гольдский: Большинство этих людей присоединились как раз после начала военных действий.





Елизавета: Есть ли у вас сейчас условное или не условное разграничение на подразделения? Может быть, логистическое, гуманитарное?

Виктор Гольдский: Таких условных разделов у нас нет, потому что мы маленькие. Но у нас есть специализация. К примеру, даже если мы помогаем военным, мы им высылаем, так сказать, мирные продукты: питание, канцелярия, предметы гигиены. Мы не занимаемся, например, военным оборудованием. И это, кстати, одна из основных проблем волонтеров Украины – отсутствие специализации. У них есть задор и дикое желание помогать. В соцсетях я постоянно наталкиваюсь на сообщения мол "у меня есть 10 упаковок лекарств, продукты питания, кому надо?". Что это значит... Люди хочу помочь, связываются с благотворителями, получают помощь откуда угодно. А поскольку они не специализированы на предоставлении конкретного типа помощи, они распыляют свои ресурсы и не знают, что делать с помощью.

Елизавета: В чем сейчас больше нуждаются люди? На что самый большой запрос?

Виктор Гольдский: Самый большой сейчас будет запрос на одежду для военных. Потому что мы входим в летний сезон. Сейчас речь идет о территориальной обороне. Когда вы приходите в ТРО, у государства нет достаточных средств, чтобы обеспечить вас полностью амуницией и всем необходимым для несения службы. Поэтому вынуждены докупать что-нибудь самостоятельно или обращаться к волонтерам. Поскольку у нас очень сознательные и патриотические граждане, большое количество записалось в ряды ТРО. И если, например, наши ВСУ более или менее обеспечены необходимым, то именно подразделения территориальной обороны столкнутся в ближайший месяц с обновлением "гардероба". Здесь будет очень большой дефицит. И летняя одежда, балаклавы, берцы – все будет нужно.

Я точно знаю, что есть случаи, когда люди приходят в терроборону, им дают только "калаш", пожимают руку и вы дальше идете защищать государство. Такие случаи есть. Это связано с конкретным регионом, где на данный момент не смогли обеспечить всем необходимым, или это в пределах всего государства — конкретно не могу ответить на этот вопрос.

Елизавета: Теперь о логистике, транспорте. Многие волонтерские организации, благотворительные фонды говорят, что это — одна из главных проблем. Если груз во Львове или на Закарпатье, а его нужно доставить в тот же Киев... У вас есть постоянные водители или вы договариваетесь с кем-то, кто груз перенаправит?

Виктор Гольдский: У нас есть водитель. Но его автомобиль вмещает до 4 тонн. Поэтому если идет большая партия гуманитарных грузов, мы договариваемся с транспортными организациями, которые помогают перевезти. Перевозка частным транспортом сегодня дешевле, чем той же Новой почтой.





Елизавета: Где обычно этот груз вы берете? Откуда он идет?

Виктор Гольдский: С западной Украины.

Елизавета: А это груз от других волонтерских организаций? Или от представителей бизнеса, компаний, торговых сетей, которые с вами сотрудничают?

Виктор Гольдский: Сейчас вся волонтерская деятельность поделена на секторы. Есть представители Украины за пределами ее территории, которые общаются с благотворителями, иностранными резидентами. Потом есть цепочка — то ли на границе с Украиной, то ли уже на ее территории. Эти организации обеспечивают логистику гуманитарных грузов через границу. Потом же в Украине работают небольшие волонтеры, которые приезжают в хабы, волонтерские центры, и каждый по своему запросу получает тот объем помощи, который есть в этом волонтерском центре. И развозят его по регионам Украины. Кто точечно, а кто сотрудничает с местными организациями, передают груз им. Они же обеспечивают потребности той или иной категории людей.

Елизавета: Эта помощь бесплатно поступает? Или вы закупаете что-то за свой счет, возможно, у вас есть спонсоры?

Виктор Гольдский: Это происходит и так, и так. Мы можем собирать средства и закупать на эти средства благотворительную помощь или можем напрямую связываться с большими волонтерскими хабами и просить поделиться с нами помощью, которая пришла на территорию Украины.

Елизавета: По вашему опыту, много тех организаций, которые откликаются? Делятся?

Виктор Гольдский: Да. Но дело в том, что в любом коллективе, в любой стране есть люди, желающие нажиться на этом процессе. Поэтому сейчас большие волонтерские хабы ограничивают доступ маленьких волонтерских организаций к получению помощи. И это не потому, что они плохие. Они работают с уже проверенными волонтерами, которые доказали свою эффективность и порядочность. И это правильно, потому что этим крупным организациям, чтобы получать помощь, нужно отчитаться перед своими иностранными спонсорами. И если спонсор зайдет, например, на ОЛХ и увидит свою гуманитарную помощь в продаже, то это будут прежде всего проблемы у большого хаба, получающего тонами помощь из-за границы.

Елизавета: Кто может обратиться к вам и как это сделать?

Виктор Гольдский: Наиболее эффективный и быстрый способ соединения с любыми волонтерскими организациями через соцсети. Кому мы помогаем – прежде всего беженцы, беженцы с детьми. Кто, кто, а дети вообще ни в чем не виноваты. Мы хотим, чтобы у них хоть какое-нибудь нормальное детство было.

Отдельно, поскольку лично я, скажем, "зоошизик", мы помогаем животным. Это собаки в первую очередь. И сейчас мы планируем помогать военным собакам. Тем, кто вместе с нашими защитниками защищает территорию Украины. И второе — это собаки, которые помогают спасать людей, находят их под завалами, участвуют в разминировании территорий, проходят службу вместе с пограничниками.

Елизавета: С какими трудностями сталкиваетесь? Что в волонтерской деятельности сложнее всего?

Виктор Гольдский: В стране сейчас очень много волонтеров, с одной стороны это хорошо, с другой – не очень. Потому что, во-первых, волонтеры конкурируют между собой. Эта конкуренция отнимает очень много усилий. Вот таких крупных волонтерских штабов на территории Украины немного. И эти тысячи волонтеров обращаются в эти несколько волонтерских штабов. Во-вторых, о мошенниках мы не говорим, но я называю их "фейсбучными волонтерами". Люди хотят быть причастны к волонтерскому движению, но при этом не хотят ничего делать. Это проявляется следующим образом. Он или она может увидеть в ленте, что какой-то фонд или друг в соцсети занимаются волонтерской деятельностью. Они берут фото этого друга, организации, тегают их на своей ленте. И подписывают "мой друг занимается волонтерской деятельностью, какой он классный". При этом они ничего не делают.

Другой случай, рассказываю о своем личном опыте. Человек выкладывает объявления в социальной сети: "Хелп, SOS. Нужно вывезти людей из какого-то города". А в Facebook можно увидеть, когда выложен пост. Я сразу снимаю трубку, предлагаю помощь. А он: "Нет, спасибо, мы уже нашли, ничего не нужно". Если бы это было раз или два, то можно сказать, что кто-то позвонил раньше меня. Но если это системно, это даже смешно. Люди потом себе в "истории" преподносят, типа "вот мы помогали кому-то уехать".

Елизавета: Что для волонтера или благотворителя табу? Что ни в коем случае ему нельзя делать?

Виктор Гольдский: Таких табу нет, вообще по жизни табу нет. Есть только собственные ограничения, что тебе приемлемо, а что нет.

Елизавета: Вы уже говорили, что в Украине развернулось такое масштабное волонтерское движение. Люди работают 24/7, постоянно в работе, помогают. Как за это время волонтеру не выгореть и не потерять себя?

Виктор Гольдский: Чуть-чуть, может, не на этот вопрос, но эта же суть. Вопрос в количестве волонтеров. Почему большое количество это тоже плохо? Во-первых, я уже лично наблюдаю, потребительское отношение к жизни у определенных слоев населения. Люди, которые могут позволить себе купить товары, звонят волонтерам и просят им помочь. Почему? Потому что волонтеров много. Если откажется один, другой обязательно поможет.

У человека нет никакого стимула выходить из состояния войны и переходить в состояние труда. В мирное время или военное время, но надо работать, запускать экономику, экономические процессы, зарабатывать и тратить. То же касается волонтеров. Очень много волонтеров, которые отвлекают свои ресурсы от экономических процессов. Эти люди могли бы быть задействованы в экономике страны. Они мотивированы, эффективны. Но они этого не делают. Почему? Очень много гуманитарной помощи, и волонтеры тоже привыкают жить за ее счет. Приходит, к примеру, фура товаров питания. Конечно, для своих нужд волонтер может взять одну упаковку макарон или килограмм сахара. Для этого ему тоже не нужно работать, поскольку базовую потребность он обеспечивает. Он сыт, у него есть где жить, спать, задействованный в волонтерских процессах. Да, это гражданская позиция, они хотят помогать, но с другой стороны, для них нет работы. Если объективно посмотреть, вычеркнуть за рамки гуманитарную деятельность... Просыпается человек и имеет выбор: быть волонтером или провести 24 часа дома, сидя перед телевизором. Почему это происходит? Потому что в настоящее время не обеспечивает Минэкономики людей работой на нормальные, достаточные деньги. Как это можно сделать? С помощью госзаказа. У нас он не работает, потому нет работы, негде человеку применить навыки. Потому они волонтерят.





Елизавета: Можно ли отследить злоупотребление волонтерами гуманитарной помощью? Этим кто-то занимается?

Виктор Гольдский: Нет, это невозможно. Это остается на совести волонтеров. Во-вторых, нельзя сказать, что волонтеры очень злоупотребляют. Ну, что они могут взять? Два пакета сухарей... То есть злоупотребление может быть в более масштабных организациях. Они, например, получают 100 тонн помощи. Не всегда есть возможность все 100 тонн раздать. И оно не будет бросаться в глаза... Невозможно проверить, все ли вы раздали, или 80 тонн.

Елизавета: И в заключение вопрос. По вашему мнению, если бы не такое волонтерское движение, не помощь благотворительных организаций, волонтеров как военным, так и гражданским, смогло ли бы государство обеспечить все нужды? И смогли бы ВСУ показать тот уровень, который они демонстрируют сейчас?

Виктор Гольдский: Как и в любой организации, в государстве есть эффективные подразделения и не очень. Военное направление в государстве сейчас очень эффективно. Они все молодцы, большое им уважение. Экономическое подразделение в государстве не очень эффективно. Смогло бы государство обеспечить? Да, но какой ценой. Как бы сейчас жили люди на территории Украины, если бы не было иностранной помощи, никто не знает. Но в плане военноспособности, обороны страны, защиты будущего, государство обеспечило бы независимость Украины при любых обстоятельствах.

"Нельзя сравнивать наши трудности с трудностями людей, которым мы помогаем, воюющих. Нет у нас трудностей!"

Елизавета: Мы продолжаем общаться с теми, кто в сверхсложное время продолжает помогать украинцам. И сегодня говорим с Антоном Григоренко – совладельцем торговой компании АСА. Доброе утро! Спасибо, что присоединились!

Антон Григоренко: Доброе утро! Спасибо.

Елизавета: Расскажите о компании, когда она была основана и об основных направлениях ее деятельности до войны.

Антон Григоренко: Компания была основана в 2014 году. Занимаемся поставкой продуктов питания в торговые сети, рестораны, а также в сады, школы и т.д.

Елизавета: Почему вы решили заниматься волонтерской деятельностью? Был ли у вас такой опыт до войны?

Антон Григоренко: Подобного опыта вообще не было. А почему начал заниматься... Даже над этим никогда не размышлял, оно как-то пришло. Когда началась война, все начали сплачиваться, друг другу помогать. Сначала эвакуировали семьи из горячих точек, а потом мы решили помогать продуктами питания, лекарствами, средствами гигиены, теплыми вещами в самых "жарких" регионах нашей страны.

Елизавета: Сколько человек сейчас насчитывает ваша команда и кто присоединился к вам во время войны?

Антон Григоренко: Команда с каждым днем растет. Сейчас насчитывается около 30 человек. И каждый занимается своим делом — кто грузы нам фасует, кто ездит, кто принимает товар в регионах, выезжает в область...

Елизавета: Как вообще у вас устроена работа, как проходит этот процесс? К вам обращаются, вы реагируете и помогаете? Или как-то по-другому?

Антон Григоренко: Да, мы получаем официальные запросы от военных, областных общественных организаций, администраций, больниц и просто от людей, которым нужна помощь — старики, бабушки, дедушки. Далее формируем весь товар во Львове, Черновцах или Тернополе, и затем отвозим в нужные места.

Елизавета: А регион, на который распространяется ваша помощь, я так понимаю, это любая точка Украины?

Антон Григоренко: Сейчас мы приняли решение, что это будет любая точка. Например, возили мы в Киев, Киевскую область, Запорожскую, Черниговскую области. Дай Бог, в Киеве сейчас все будет хорошо, тогда поедем дальше.

Елизавета: Как обратиться к вам за помощью? Что для этого нужно сделать?

Антон Григоренко: Можно просто позвонить по телефону, можно в мессенджерах написать. Поговорим, и если нужно будет официальный запрос написать, если человек это может сделать. Если нет, то мы тоже поможем.

Елизавета: Скажите, проверяете ли вы как-нибудь, действительно ли человеку нужна помощь? Сейчас часто говорят о случаях, когда злоупотребляют волонтерской помощью. Сталкивались ли вы с этим?

Антон Григоренко: Практически всех, кто обращается, я лично знаю. Военных я тоже знаю. Так случилось сейчас, что мы объединились все, некоторые пошли на фронт воевать, некоторые в областных общественных организациях... Поэтому мы не перегружаем товар, а точечно все раздаем.

Елизавета: А как именно ресурсы распределяете? Какие категории для вас в приоритете?

Антон Григоренко: Это военные, пациенты больниц и пожилые люди.





Елизавета: Теперь хочется поговорить об основных направлениях волонтерской деятельности компании АСА. Это гуманитарная помощь, продукты питания, лекарства, предметы гигиены. А на что сейчас самый большой запрос?

Антон Григоренко: Да, правильно. Сейчас мы приехали в Запорожье, а здесь люди, которые были эвакуированы из Мариуполя. Мы привезли очень много одеял, продуктов питания и средств гигиены. Одеяла мы, например, привезли вторично. Такой запрос был. А если в основном – это лекарства, детское питание, гигиена и продукты питания.

Елизавета: А с какими организациями, торговыми сетями вы еще сотрудничаете? Где собственно закупаете товар?

Антон Григоренко: Мы работаем с благотворительным фондом "Принцип сознания" и "Там, где живет надежда". И есть отдельные предприниматели, которые просто нам помогают – кто-то горючим, кто-то ремонтом транспорта, кто-то закупает товары. Бывает, что нужно перевезти амуницию. Точечно. Канадцы, например, передали деньги во Львов, там приобрели, мы приехали и увезли.

Елизавета: Насколько мне известно, фонд "Там, где живет надежда" базируется во Львове, вы – в Киеве. Любопытно, как у вас с логистикой. Достаточно ли вам нужного транспорта, чтобы грузить большие объемы помощи?

Антон Григоренко: Пока хватает. Сейчас проблема с горючим. Не все АЗС работают сейчас и дорогой бывает негде заправиться. Транспорта пока хватает, это наш транспорт компании АСА. А логистика обеспечивается следующим образом – мы приехали, отгрузили, вернулись во Львов, по дороге приняли заявки, передали во Львов, они сформировали все. Мы приехали, загрузили, и наутро снова уехали.

Елизавета: Что касается средств на то же горючее. Это средства вашей компании или у вас есть доноры, которые вам помогают?

Антон Григоренко: Есть спонсоры. Зачастую это организации, частные предприниматели, друзья. Отчасти же компания АСА. Практически без остановок помогаем.

Елизавета: А теперь, собственно, об успехах. Чем уже удалось помочь за это время и в каком количестве?

Антон Григоренко: Это у нас уже восьмой рейс. Помогли людям, проживающим за Ворзелем, в сторону Чернобыля. Также Черниговской области. А также военным, особенно тем, которые на "передке" воюют. На них мы собственно и заточены.

Елизавета: Что сейчас для вас сложнее всего в волонтерской деятельности?

Антон Григоренко: Сейчас так прямо не скажу... Первые рейсы были пробными, опасными. А сейчас все наладилось, все работает. Нельзя сравнивать наши трудности с трудностями людей, которым мы помогаем, воюющих. Нет у нас трудностей!

Елизавета: Вы сотрудничаете с органами государственной власти? Мэрии, администрации к вам обращаются?

Антон Григоренко: Да, да. К примеру, Обуховская администрация у нас в каждом грузе, всегда есть товары для них. У них 30 тысяч временно перемещенных лиц, в основном женщины с детьми. Поэтому на Обухов у нас постоянно есть какой-нибудь груз.

Елизавета: Еще хотелось бы от вас услышать несколько мотивационных слов для украинцев.

Антон Григоренко: Я уверен, что Украина победит. А то, что сделал путин… он просто нас всех объединил. У меня появилось очень много друзей за это время. Мы все друг другу помогаем. Мы даже дом нигде не арендуем, когда отправляемся за грузами. Мой дом в Ирпене, сейчас он очень поврежден, там нельзя жить. Мы живем у людей, нас принимают. Мы очень все объединились, и в этом наша сила!

Ранее на портале "Комментарии" — Гуманитарный "УДАР": как волонтеры и политические деятели объединились для помощи украинцам.

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