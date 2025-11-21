Деякі українці можуть отримати по 26 тис. грн від Естонії: хто має шанс на допомогу

Українці мають змогу долучитися до програми Естонської ради у справах біженців (ERC) з допомоги постраждалим від війни.

Естонія допомагає постраждалим від війни українцям. Фото: з відкритих джерел

Нею передбачено грошову допомогу у близько 26 тис. грн для сільських домогосподарств, повідомляє пресслужба ERC.

Термін подачі заявок на допомогу спливає 23 листопада.

Програма Естонської ради у справах біженців прагне підтримати сільські домогосподарства, що постраждали від агресії РФ. Нею передбачено фінансову допомогу на придбання лише деяких товарів та послуг:

кормів для худоби та птиці;

матеріалів для утеплення приміщень для їх утримання;

забезпечення доступу до ветпослуг та медикаментів.

Планується, що загалом у рамках програми естонці нададуть фінансову допомогу 160 домогосподарствам у сумі до 26,6 тис. грн. Сума залежатиме від потреб у забезпечення зимівлі худоби та свійської птиці.

Хто має право на допомогу

Взяти участь у програмі можуть вразливі сільські домогосподарства у соціальній та фінансовій сферах. Зокрема на допомогу можуть розраховувати:

переміщені домогосподарства (або ті, хто приймає переселенців);

родини, у яких пошкоджені чи знищені будинки, обладнання, засоби до існування через війну;

домогосподарства, де є безробітні працездатного віку;

родини, де є люди з інвалідністю;

домогосподарства з людьми похилого віку (від 60 років);

неповні родини, де є лише матір або батько, що втратили годувальника;

домогосподарства, де є троє та більше дітей віком до 18 років;

родини, де є вагітні жінки та діти до трьох років.

Щоб подати заявку на допомогу, слід заповнити відповідну форму на сайті ERC.

Водночас гроші від Естонської ради у справах біженців не можна використовувати на сплату заборгованості, оренду чи ремонт житла, купівлю техніки чи обладнання, сплату податків та інших нецільових напрямків.

