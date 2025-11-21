logo_ukra

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
користь конопель Стамбульська конвенція політики лідер партії МВС штурмову зброю Овен рак Ліки від COVID-19 Джордж Сігал
блокчейн Богдан Прилепа відстрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Гуманітарна країна 2025 Деякі українці можуть отримати по 26 тис. грн від Естонії: хто має шанс на допомогу
commentss НОВИНИ Всі новини

Деякі українці можуть отримати по 26 тис. грн від Естонії: хто має шанс на допомогу

Деякі українці можуть отримати допомогу від Естонії у сумі близько 26 тисяч гривень. Йдеться про сільські домогосподарства, які постраждали від російської агресії

сьогодні, 10:51
Автор:

Маламура Сергій
Поділіться публікацією:

Українці мають змогу долучитися до програми Естонської ради у справах біженців (ERC) з допомоги постраждалим від війни.

Деякі українці можуть отримати по 26 тис. грн від Естонії: хто має шанс на допомогу

Естонія допомагає постраждалим від війни українцям. Фото: з відкритих джерел

Нею передбачено грошову допомогу у близько 26 тис. грн для сільських домогосподарств, повідомляє пресслужба ERC. 

Термін подачі заявок на допомогу спливає 23 листопада. 

Програма Естонської ради у справах біженців прагне підтримати сільські домогосподарства, що постраждали від агресії РФ. Нею передбачено фінансову допомогу на придбання лише деяких товарів та послуг:

кормів для худоби та птиці;

матеріалів для утеплення приміщень для їх утримання;

забезпечення доступу до ветпослуг та медикаментів. 

Планується, що загалом у рамках програми естонці нададуть фінансову допомогу 160 домогосподарствам у сумі до 26,6 тис. грн. Сума залежатиме від потреб у забезпечення зимівлі худоби та свійської птиці.

Хто має право на допомогу 

Взяти участь у програмі можуть вразливі сільські домогосподарства у соціальній та фінансовій сферах. Зокрема на допомогу можуть розраховувати: 

переміщені домогосподарства (або ті, хто приймає переселенців);

родини, у яких пошкоджені чи знищені будинки, обладнання, засоби до існування через війну;

домогосподарства, де є безробітні працездатного віку;

родини, де є люди з інвалідністю;

домогосподарства з людьми похилого віку (від 60 років);

неповні родини, де є лише матір або батько, що втратили годувальника;

домогосподарства, де є троє та більше дітей віком до 18 років;

родини, де є вагітні жінки та діти до трьох років.

Щоб подати заявку на допомогу, слід заповнити відповідну форму на сайті ERC. 

Водночас гроші від Естонської ради у справах біженців не можна використовувати на сплату заборгованості, оренду чи ремонт житла, купівлю техніки чи обладнання, сплату податків та інших нецільових напрямків.

Нагадаємо, як писав портал "Коментарі", міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час свого візиту до Китаю закликав Пекін припинити підтримку російського режиму та застосувати свій вплив на Кремль для завершення війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://lh.pagulasabi.ee/uk/WfL
Теги:

Новини

Всі новини
Підписуйтесь на повідомлення, щоб бути в курсі останніх новин!