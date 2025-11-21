Некоторые украинцы могут получить по 26 тыс. грн от Эстонии: у кого есть шанс на помощь

Украинцы могут присоединиться к программе Эстонского совета по делам беженцев (ERC) с помощи пострадавшим от войны.

Эстония помогает пострадавшим от войны украинцам. Фото: из открытых источников

Ею предусмотрена денежная помощь около 26 тыс. грн для сельских домохозяйств, сообщает прессслужба ERC.

Срок подачи заявок на помощь истекает 23 ноября.

Программа Эстонского совета по делам беженцев стремится поддержать пострадавшие от агрессии РФ сельские домохозяйства. Ею предусмотрена финансовая помощь на приобретение некоторых товаров и услуг:

кормов для скота и птицы;

материалов для утепления помещений для их содержания;

обеспечение доступа к ветуслугам и медикаментам.

Планируется, что в рамках программы эстонцы окажут финансовую помощь 160 домохозяйствам в сумме до 26,6 тыс. грн. Сумма будет зависеть от потребностей в обеспечении зимовки скота и птицы.

Кто имеет право на помощь

Принять участие в программе могут уязвимые сельские домохозяйства в социальной и финансовой сферах. В частности, на помощь могут рассчитывать:

перемещенные домохозяйства (или принимающие переселенцев);

семьи, в которых повреждены или уничтожены дома, оборудование, средства к существованию из-за войны войны;

домохозяйства, где есть безработные трудоспособного возраста;

семьи, где есть люди с инвалидностью;

домохозяйства с пожилыми людьми (от 60 лет);

неполные семьи, где есть только мать или отец, потерявшие кормильца;

домохозяйства, где есть трое и более детей младше 18 лет;

семьи, где есть беременные женщины и дети до трех лет.

Чтобы подать заявку на помощь, следует заполнить соответствующую форму на сайте ERC.

В то же время, деньги от Эстонского совета по делам беженцев нельзя использовать на уплату задолженности, аренду или ремонт жилья, покупку техники или оборудования, уплату налогов и других нецелевых направлений.

Напомним, как писал портал "Комментарии", министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время своего визита в Китай призвал Пекин прекратить поддержку российского режима и применить свое влияние на Кремль для завершения войны в Украине.