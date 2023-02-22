Квантовый скачок: Как война поспособствовала популяризации украинским писателям

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Моесеенко Валентина
Интерес к украинской литературе постепенно растет с 2013 года, свидетельствуют данные Украинского института книги. Количество переведенных украинских книг возросло с 48 до 120 в 2021 году. В 2022-м произошел скачок – иностранцы купили права более чем на 230 книг украинских авторов, пишут "Комментарии".
Интерес к украинским книгам
Иностранцам прежде всего интересны известные и популярные украинские авторы у себя на родине. Речь идет о Сергее Жадане, Оксане Забужко, Юрии Андруховиче, Андрее Куркове, Татьяне Малярчук. К примеру, на книги Жадана продано более 140 лицензий.
После 24 февраля ощутимо возрос интерес к ветеранской литературе и авторам, которые служат в ВСУ. Среди них: Артем Чех, Артем Чапай, Александр Михед, Валерий Маркус. Довольно часто и обращают внимание на писателей-волонтеров – это, в частности, Андрей Любка, Екатерина Калитко, Марьяна Савка, Тамара Ореха Зерня.
Вместе с тем, не все гладко в этой сфере. Книгоиздатели нередко сталкиваются с рядом проблем, никак не связанных с ситуацией в Украине.
Другая проблема – небольшое количество украинских книг, пригодных для перевода. В основном художественная литература украинских авторов ориентирована на локального читателя.
Читайте на портале "Комментарии" — самооценка украинцев выросла в полтора раза, — соцопрос.
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