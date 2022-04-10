Волонтер: сознательный выбор или призвание

С 24 февраля все мы и каждый отдельно стали защитниками отечества: кто-то ушел в ВСУ, кто-то создал отряд тер.обороны, другие сформировали надежный тыл. Эти другие как раз и есть волонтеры.



Эффективный волонтер

И следует отметить, что большинство волонтеров показывают высокую эффективность и отдачу. На просторах Интернета даже шутка есть, если украинцам сказать, что воинам нужна атомная бомба, то через пару часов они ее соберут или найдут деньги, или найдут специалистов и перевозчиков, а еще через час доставят вместе с чаем в термосах и печеньем.

А все почему? Потому что украинцы трудолюбивы, старательны, мотивированы и настойчивы.

Тем не менее, волонтерство – это добровольная, общественно-полезная и безвозмездная помощь. Волонтером может стать кто-либо, но не каждый готов потерять себя, меняя мир к лучшему.

Чтобы быть полезным и эффективным необязательно работать 24/7: как говорится, надо работать головой, а не с девяти до шести .

Итак, как стать эффективным волонтером?

1. Мотивация . Опыт жизни вне офиса, изменение сферы деятельности, знакомство с новыми людьми, испытание себя и проверка на прочность, защита интересов людей или страны – вот что дает волонтеру сил. Простое желание быть полезным или чувство вины нельзя отнести к действенным стимулам стать волонтером. Как правило, вашего запала тогда хватит на месяц/два.

2. Сфера интересов . Перед тем, как хаотично помогать – определитесь, что вам больше всего нравится. Видов деятельности для волонтеров множество: некоторые помогают армии, другие спасают животных, кто-то проводит занятия, а кто-то занимается детьми. Выбирайте, что гармонично вкладывается в ваш внутренний мир.

3. Понимание сущности работы и помощи. Может для кого-то станет неожиданностью, но волонтерство – это работа, а чтобы сделать работу, нужно вникнуть в детали. Когда вы приходите на новое место работы, что вы сначала делаете? Правильно, знакомитьсь с коллективом, проходите подготовку (изучаете характеристики товара, контрагентов, систему продаж и т.д.) и задаете вопросы.

В соц.сетях есть картинка, где сидит парень в кругу супергероев и спрашивает, чем он может им помочь. Чтобы не оказаться в такой ситуации, подготовьтесь к работе волонтером: узнайте, какая нужна помощь, в чем дефицит, кто специализируется на этом, как быстро нужно оказать помощь.

4. Определите временные рамки . Быть волонтером – это дорого. Вы тратите самый дорогой в мире ресурс – это время, вы теряете деньги, вы жертвуете интересами семьи ради общественного блага. Но вы человек с собственными интересами и целями, который должен есть, спать, а еще и детей содержать. Волонтёрство – это не рабство, поэтому подумайте, сколько времени вы готовы уделить обществу.

5. Будьте на позитиве и верьте в себя . Вы дарите доброту, вы меняете мир к лучшему, вы – красавчик. Волонтерство – это не пиар, это не соревнование, это не обязанность. Вы никому ничего не должны, кроме самого себя, вам не нужно никому ничего доказывать. Волонтерство – это зов сердца, вы свободны быть собой.

Как вы можете помочь, став волонтером?

Сделайте список своих навыков и ресурсов, которые вы готовы задействовать. Например, у вас есть:

- автомобиль для перевозки грузов и людей;

- Комната, где могут жить переселенцы;

- Свободное время, которое можно посвятить другим;

- Связи для решения вопросов посторонних людей;

- Специальные знания: иностранный язык, навыки медицинской помощи и т.д.

Не надо хвататься за все сразу. Как правило, эффективный волонтер выбирает одно/два направления деятельности. Лучше прицельно волонтерить и видеть свой вклад, чем распылять усилия и отчаиваться, поскольку результаты вашей деятельности остаются незаметными даже для вас самих. Вроде бы что-то делал, потратил время, а вспомнить нечего.

Чего нельзя делать волонтеру?

1. Нельзя одновременно тратить и время, и деньги. Некоторым волонтерам может показаться, что их вклад в общее дело незначителен, и они начинают тратить собственные средства на покупку необходимых для других товаров. Запомните, волонтер тратит время, а благотворитель – деньги. Если вы передали деньги, вы – благотворитель; если вы отдали вещи – вы благодетель. Волонтеры задействуют ресурсы благотворителей, тратят свое время на использование этих ресурсов во благо людей.

2. Волонтер не оказывает помощь родственникам и близким. По крайней мере такая помощь не считается волонтерством.

3. Волонтер не может прятаться от публичности, поскольку публичность и узнаваемость – это гарантия добропорядочности волонтера.

Как волонтеру не выгореть и не потерять себя?

Волонтеры – тоже люди. Они устают, могут отчаяться, разочароваться в людях, менять приоритеты и интересы. А еще они тратят очень много сил, энергии и нервов, что непременно приводит к депрессии и апатии.

Основными симптомами "выгорания" являются:

- эмоциональное истощение, потеря энергии (в том числе физической), чувство бессилия, опустошенность.

- Негативное отношение к другим людям, дистанцирование от них, эмоциональные обвинения тех людей, которым ты помогаешь (потому что они слабее тебя и не могут самостоятельно побороть трудности), и тех благотворителей, которые не откликнулись на твой запрос.

– снижение производительности труда, когда волонтер сосредотачивается на задачах, а не на их результате.

Причиной выгорания, как правило, является не столько физическая, как психологическая усталость. Например, вы пообещали помочь, но не успели; взяли на себя обязательства, которые не смогли выполнить. У вас появляется чувство вины, которое съедает вас изнутри. Или люди обнаглели и уже не просто ждут помощи от вас, а требуют ее, тупо вас эксплуатируя. Это раздражает.

Как волонтер может найти свой "дзэн" во время стресса?



1. Может это банально прозвучит, регулярно ешьте и крепко спите. Чтобы спасти вселенную, вы должны быть сильным. Вас есть кому подстраховать, вы не единственный в стране волонтер, потому смело позволяйте себе отдыхать.

2. Не держите эмоции в себе, дайте чувствам выплеснуться. Вам просто необходима эмоциональная разрядка.

3. Не упрекайте себя, если что-то не получилось, не надо рвать на себе волосы. Может, вы как-то не так повели себя (и это не катастрофа), а может человек плохо себя чувствовал и нечаянно вас оскорбил. Сейчас все на нервах, такие времена. Чаще прощайте себя и других.

4. Никому не навязывайте свою помощь, иначе человек начнет воспринимать ваши действия как должное, что-то само собой разумеющееся. Предложите помощь, но не огорчайтесь, если нет отклика.

И при любых обстоятельствах любите жизнь и кайфуйте от того, что она у вас есть.

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