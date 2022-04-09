Гуманитарная Харьковщина: как волонтеры заботятся о жителях региона во время войны в Украине



















Харьковский областной благотворительный фонд "Дари добро"

Благотворительный фонд "Дари добро" основан в ноябре 2011 года по инициативе Анатолия Русецкого. В военное время фонд перестроился – и с начала войны с Россией обеспечивает неотложные нужды украинской армии и мирного населения.

Гуманитарная страна - волонтеры в Харькове

Результат работы фонда – это ежедневная передача гуманитарной помощи мирному населению в Харькове и Харьковской области. На постоянной основе "Дари Добро" помогает больницам Харькова, среди которых Харьковская городская больница скорой и неотложной медицинской помощи N4 им. проф. Мещанинова, где спасают тысячи жизней, и украинскому войску, защищающему Украину. Речь идет о передаче продуктов питания, хлеба, питьевой воды, лекарств, а также амуниции, снаряжения и принадлежностей для военных (бронежилеты, приборы ночного видения, тепловизоры, генераторы, мобильные телефоны и т.д.).





За время военных действий при содействии Анатолия Русецкого мирному населению и украинской армии передано около 250 тонн гуманитарных грузов (продукты питания, хлеб, питьевая вода, вещи первого потребления, а также теплые вещи).

Елизавета: Сегодня в рамках нашего спецпроекта "Гуманитарная страна" мы пообщаемся с депутатом Харьковского областного совета 7 и 8 созывов, Заслуженным юристом Украины, доктором юридических наук, профессором, организатором благотворительных проектов благотворительного фонда "Дари Добро" Анатолием Русецким.

Приветствую Вас, Анатолий Анатольевич! Расскажите, пожалуйста, по каким направлениям вы работали до войны, а чем сейчас занимаетесь?

Анатолий Русецкий: Война разделила на до и после… До войны фонд "Дари добро" занимался разработкой и реализацией социальных программ, направленных на поддержку и развитие общин, учебных заведений, медицины, культуры, спорта, а также социально уязвимых слоев населения, ветеранов войны и труды, участников АТО, одаренной молодежи, людей с инвалидностью, сирот и многодетных семей.

"Дари Добро" имеет высокую репутацию в Харьковской области. За время своей деятельности мы реализовали более 500 благотворительных проектов.

Елизавета: Сейчас вы заботитесь и о военных, и о гражданских?

Анатолий Русецкий: Я сейчас стал бойцом Вооруженных сил Украины и возглавляю волонтерский логистический центр. Со мной работает много людей. На сегодняшний день мы уже передали более 250 тонн гуманитарной помощи населению. С военными сотрудничаем по направлению амуниции, предоставлению квадрокоптеров, тепловизоров. А работаем почти со всеми – Нацгвардия, Вооруженные Силы, Нацполиция, Служба безопасности. Сотрудничаем со всеми, кому нужна помощь.

В нашей команде более 30 человек, у нас есть много автомобилей. Фронту переданы 4 автомобиля джип, генераторы, квадрокоптеры, навигаторы, бронежилеты, тепловизоры, калиматоры, инверторы, мобильные телефоны, оргтехника и т.д.





Елизавета: Есть ли у вас постоянные спонсоры? С какими компаниями и организациями вы сотрудничаете? Присоединились ли во время войны новые доноры?

Анатолий Русецкий: Я лично работаю с предпринимателями и представителями бизнеса, компаниями. Из основных – это группа компаний "НОВААГРО", владелец Сергей Полумысный, коллега мой – Пивовар Александр Николаевич, тоже депутат областного совета. Очень много людей, сотрудничающих с нами.

Елизавета: Я видела у вас на Facebook, что вы сотрудничаете с иностранными организациями…

Анатолий Русецкий: Конечно. Мы круглые сутки работаем с партнерскими организациями в Украине и за рубежом, в Европе и Америке. Отдельное спасибо благотворительный фонд выражает донорам Ukrainian Cultural Club of Dallas, DENYS MIASOUTOV. Сейчас мы поднимаем все наши связи, наши отношения для того, чтобы был больший КПД и большая эффективность.

Елизавета: Можете сказать, сколько средств было потрачено за это время на помощь?

Анатолий Русецкий: На сегодняшний день потрачено около 5 млн гривен точно, это не учитывая гуманитарную помощь.





Елизавета: А с органами государственной власти вы сотрудничаете? С мэриями, Харьковской областной администрацией?

Анатолий Русецкий: Сотрудничаем в форме помощи…

Елизавета: То есть они к вам обращаются…?

Анатолий Русецкий: Да, они к нам обращаются, мы взаимодействуем. Чем больше будет взаимодействие, тем больше будет эффективность.

Елизавета: Какие сейчас наиболее приоритетные категории граждан, регионы? Кому больше всего помощь нужна сейчас?

Анатолий Русецкий: На сегодняшний день у нас приоритет – это военные, Вооруженные силы Украины, 92-я бригада, которая сегодня защищает Харьковщину. Также в приоритете объединены территориальные общины, мой родной Изюмский район, ранее Балаклейский.

Елизавета: В чем люди сейчас больше нуждаются люди? Еда, одежда, лекарства?

Анатолий Русецкий: Да, действительно. Лекарства, продукты питания.. Ну и прежде всего во внимании. Кроме нашего основного направления деятельности, мы занимаемся эвакуацией… В области есть населенные пункты, к которым не так просто добраться, но у нас есть такая возможность.





Елизавета: Это, пожалуй, одна из трудностей, с которыми вы сталкиваетесь во время работы. Особенно временно оккупированные территории...

Анатолий Русецкий: К сожалению… Но мы уверены, что скоро они будут снова под нашим контролем.

Елизавета: А скажите, думали ли вы, что в Украину придет полномасштабная война?

Анатолий Русецкий: Мысль была, ведь мы общаемся как с простыми людьми, так и теми, кто во властных кабинетах. Но лично я не считал, что это будет происходить в таком масштабе.

Елизавета: Все верим в лучшее. Несколько советов украинцам, как не отчаиваться, не опускать руки и продолжать борьбу.

Анатолий Русецкий: Во-первых, опускать руки ни в коем случае мы не имеем права. Мы должны верить только в победу. Надо понимать одну вещь, что это наша земля, здесь наши дети, наши родители и мы должны защищать эту землю. Родина одна. У нас моральное право на высоте, потому что именно они пришли на нашу землю. Потому правда за нами.

Мы, кстати, выезжали недавно с французскими журналистами на Малую Рогань, только что освобожденный населенный пункт в Харьковской области. Они были поражены! Были в школе, подвале, с людьми общались. Французы собственными глазами увидели ужас войны.

Елизавета: Очень много разрушений получил населенный пункт?

Анатолий Русецкий: Очень много. Возможно, я немного расстраиваюсь с оценками, но где-то больше 50%. Есть дома, где нет даже крыши, только стены остались... Но у нас настроение только на победу. Другого не будет!

Гуманитарный фонд "Нова мрія"



Елизавета: Сегодня говорим с соучредителем Гуманитарного фонда "Нова мрія" Яной Сингуцкой.

Здравствуйте, Яна! Расскажите, пожалуйста, сколько времени существует ваш фонд, о направлениях его деятельности, и что вас подтолкнуло к его созданию?





Яна Сингуцкая: Фонд был создан еще в 2014 году. Мы тогда много помогали в Донбассе. В Харькове у нас были социальные проекты по юридической или психологической помощи, образовательные проекты. Но когда началась война, 24 февраля, мы немного пришли в себя и на следующий день сказали друг другу: "надо что-то делать". И создали наш гуманитарный штаб, который сегодня очень большой. У нас есть несколько больших складов, у нас работает около 140 волонтеров.





Одно из направлений работы – мы кормим гражданское население. У нас есть три большие кухни, где мы готовим еду. Также мы ремонтируем окна в домах, пострадавших от обстрелов.

Еще одно направление, которое мы пытаемся наладить… Больше месяца уже война в стране, и у людей заканчиваются деньги. Магазины открыты, там вроде бы есть еда, но ее не за что покупать. И это очень важно, чтобы человек мог пойти официально заработать себе на еду. Сейчас мы очень много над этим работаем.

Еще мы помогаем больницам, моргам…

Вообще, Харьков так сплотился сегодня. Неважно, кто ты, где ты был до войны. Все друг другу помогают. И сейчас у нас очень большая команда. Кстати, нам очень помогает областной совет, гражданская администрация. Куда бы ты ни пошел, куда бы ни обратился, все хотят помочь.

Война – это очень страшно. И самое страшное – это дети. Мы кормим метрополитен, где люди проживают с детьми. Они становятся в очередь за едой, держат в маленьких ручонках тарелку… Мы стараемся их хоть как-то радовать, покупаем конфеты. Но дети берут по одной, потому что знают, что должно остаться еще и другим.





Много пожилых людей, лежачих… Мы помогаем хоронить их, помогаем родным искать тела в моргах.

Но вместе с тем – на следующей неделе у нас планируется две свадьбы. Будут жениться волонтеры, которые нам очень помогают. Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан сказала: "я их поженю, я имею на это право". После войны они получат свидетельство о браке.

Елизавета: Вы сказали, что многие присоединились к вашей команде во время войны. Как можно это сделать? Если человек хочет помочь, у него есть возможность...

Яна Сингуцкая: У нас есть страницы в соцсетях. Там люди могут оставлять заказы (на еду и лекарства). А также люди могут оставлять там свои контакты, чтобы мы с этим человеком связались и поняли, чем мы можем друг другу пригодиться.

Вообще, мы сотрудничаем с большим количеством волонтерских организаций. В Харькове, повторюсь, все объединились, все вместе. И все друг другу помогают. Сейчас самое главное, чтобы люди были накормлены и защищены, это главная задача.

Елизавета: Вы готовите самостоятельно или обращаетесь к заведениям за помощью?

Яна Сингуцкая: Владельцы некоторых заведений питания организовали там приготовление горячей пищи… Но вообще сейчас с едой стало труднее. Это большой вопрос, большая задача, со звездочкой… Мы каждый день ищем гуманитарную помощь, потому что людей много, а еды не хватает. И это сложный вопрос всех людей накормить.

Елизавета: Сейчас вы сосредоточены только на Харькове?

Яна Сингуцкая: А также на Харьковской области. Есть отдаленные, маленькие населенные пункты, где проблемы с поставками. Например, с детским питанием, памперсами… В первые дни войны у матерей пропало молоко и была очень большая потребность в детском питании. Сейчас же аптеки открыты, и детского питания хватает.

А вот с едой… Ее нужно все больше и больше, а людей, которые самостоятельно могут себя обеспечить, меньше.

Елизавета: А как с лекарствами? Например, есть люди инсулинозависимые или имеющие хронические заболевания. Как здесь помощь организуется?

Яна Сингуцкая: Те лекарства, которые есть у нас, это широкого спектра действия – обезболивающие, например, от давления, жаропонижающие. Со специфическим лекарством мы не работаем, потому что не имеем на это права. Но в больницах все они есть, у города есть инсулин.

К нам обращался онкобольной человек. Ему требовались очень дорогие лекарства – 80 тысяч гривен за единицу, три было нужно… Мы собирали средства и он покупал себе самостоятельно, потому что имел рецепт.

Елизавета: А как вы собираете средства? У вас есть постоянные спонсоры или обращаетесь к гражданам?

Яна Сингуцкая: Ну, во-первых, у нас были свои деньги, но они понемногу заканчиваются. В нашей команде много бизнесменов и средства тратим на все это… У нас есть и спонсоры, и мы постоянно публикуем свои счета и туда люди присылают средства. У нас все подотчетно.

Елизавета: А в чем сейчас нуждаются люди?

Яна Сингуцкая: Кроме еды, еще одна проблема – одежда. У людей вся одежда осталась в разбитых домах, плюс сейчас потеплело. А еще есть дети, которые растут. Мы постоянно ищем детскую одежду. С этим тоже проблема.

Елизавета: Сотрудничаете ли вы с крупными компаниями, сетями магазинов, которые помогают вам? Теми же одеждой, продуктами, возможно, предметами гигиены?

Яна Сингуцкая: Нам очень много приходит предметов гигиены, я не буду называть эти магазины. Но почти никто ничего не предоставил бесплатно.

Елизавета: То есть вы закупаете за свой счет?

Яна Сингуцкая: Да, за свой счет.

Елизавета: Кто может обращаться за вашей помощью?

Яна Сингуцкая: Есть категории, которым мы помогаем в первую очередь – это дети, пенсионеры, инвалиды, малоимущие граждане. Но вчера я задумалась над вот чем. Приходит человек, молодой, здоровый, с руками и ногами, но у него нет возможности трудоустроиться. Но у людей заканчиваются деньги. Поэтому к каждому человеку у нас индивидуальный подход, мы разговариваем со всеми.

Елизавета: То есть, удается помочь всем, кто обращается?

Яна Сингуцкая: Да, пока удается.

Елизавета: А с международными организациями сотрудничаете?

Яна Сингуцкая: Из-за границы помощь мы еще не получали. Мы везем помощь из Львова, Ужгорода, Луцка, Винницы, Полтавы. А отсюда ( из Харькова – ред.), если есть возможность, оказываем помощь на Донбассе.

Елизавета: С каким трудностями сталкиваетесь? Что для вас сейчас самое сложное? Может быть логистика?

Яна Сингуцкая: Нет, с логистикой проблем нет, с транспортом тоже. Неотложная потребность сейчас в пище, это перманентная потребность каждый день. Мы круглосуточно работаем, чтобы получать гуманитарную помощь, потому что она нам очень нужна.





Елизавета: Сотрудничаете ли с органами государственной власти – мэриями, администрацией? Как строите коммуникацию?

Яна Сингуцкая: Да, у нас происходит двусторонняя коммуникация. И мы к ним обращаемся, и они к нам. К примеру, в каждом районе города есть территориальный центр. Там состоят на учете люди, например, инвалиды, которых они обслуживали в мирное время. Мы этим территориальным центрам помогаем, работают социальные работники.

А еще, я хочу обратить внимание и отблагодарить коммунальщиков нашего города. Город – очень чистый. Люди работают, город живет.

Елизавета: А еще интересно, сталкивались ли вы со случаями мошенничества за это время? Я, например, лично знаю примеры, когда люди продавали гуманитарную помощь, лекарства. Была ли у вас такая неприятная история?

Яна Сингуцкая: Я тоже о таком слышала, но лично с этим не сталкивалась. Вот, например, обращается к тебе человек, он в чем-то нуждается. Но ведь ты домой к каждому прийти не сможешь. Если это больной человек, просим какие-то доказательства, это может быть выписка из больницы….

Елизавета: Думали ли вы о том, что в Украине будет столь страшная война?

Яна Сингуцкая: Нет, никогда не думала. Это был огромный шок. Это очень страшно. У меня рядом с жилищем разрушен дом, и это очень страшное зрелище. И все мы сейчас работаем, чтобы победа Украины наступила быстрее, все мы этого желаем.

Елизавета: Несколько мотивационных слов украинцам, харьковчанам, советов, как не опускать руки в это сложное время?

Яна Сингуцкая: Во-первых, нужно найти себе какое-нибудь дело. Я психолог по специальности и хочу сказать, что если человек при деле, у него нет времени, чтобы себя накручивать себя на негатив. Во-вторых, нужно быть очень осторожными с информацией, которой сейчас очень много, идет информационная война. Это для того и делается, чтобы люди отчаялись. В-третьих, хочу сказать, что у нас очень сильная армия, очень смелые ребята, очень хорошие люди. Мирная Украина – очень красивая, поэтому мы победим, отстроим свою страну, она будет еще красивее и лучше. Я всегда любила Украину и свой город, но даже не представляла, как сильно.

Ранее на портале "Комментарии" — Война в Украине: как фонд Сергея Притулы помогает военными и гражданскими.

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